護航華視占52台 NCC主委陳耀祥遭轟「快滾蛋」

華視發生誤植新聞大烏龍，國民黨 文傳會副主委黃子哲表示，大力推薦華視進占52台的NCC主委陳耀祥，「還不趕快辭職，打包滾蛋嗎？」

本報系聯合報報導，黃子哲說，華視如今不只徹底「綠化」還長年虧損，前總經理莊豐嘉曾發文「為幽靈國慶生」來貶損中華民國 ；過去陳耀祥把中天新聞台關了，還一路護航華視新聞進占52台，如今華視大出包，「陳耀祥難道不用負連帶責任？」更痛批NCC早已失去獨立機關的精神。

國民黨立委鄭麗文也批評，身為媒體，在報導播出時就應該事先確認好內容，更何況並不是出包一則，而是短短幾小時內好幾則。這種低級錯誤，「華視又想給哪個基層、工讀生、還是駭客來扛？難道是黨營電視台，背後有靠山，就不用罰錢？」

另據台北中國時報報導，華視新聞台誤報「共軍 攻台」一事，對比中天新聞台2020年時僅因字幕標示「封台倒數6天」，便遭NCC以妨害公共秩序為由重罰80萬元台幣（約2.7萬美元）；反觀三立新聞台播出美國CIA局長訪台的假新聞跑馬，卻僅被認定違反事實查證輕罰40萬元。學者認為華視此舉已上綱至國安層級，籲NCC一定要對這起事件表態並說明如何處罰。