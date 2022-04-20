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候選國民法官 近8000人放鴿子

記者王宏舜／台北20日電
國民法官制度明年上路，圖為新北地院國民法官法庭。（圖：司法院提供）
國民法官制度明年上路，圖為新北地院國民法官法庭。（圖：司法院提供）

國民法官制度明年上路，全國22所地方法院前年9月至去年11月共辦理55場模擬法庭，司法院昨天發表報告，各法院通知參加選任程序候選國民法官共1萬122人，除428人聲請拒審，有7739人「直接不來」。

司法院表示，雖然第一輪次模擬有八成的人在選任期日「放鴿子」，但國民法官法正式實施後將成義務，無正當理由不到場，處3萬元台幣以下罰鍰。

此外，檢察官、被告律師「不附理由」各聲請排除183人。國民法官法規定，檢察官、被告與辯護人可不附理由聲請法院不選任特定的候選國民法官，加上是模擬階段，司法院未蒐集檢、辯是否排除特定人士或職業。

不過有律師表示，通常可能排除的對象包括醫師、記者。檢、辯有四次機會可剔除候選國民法官，理由包括立場對己方不利、易成意見領袖等。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴說，第一輪次模擬案件類型，包括最輕本刑十年以上有期徒刑案件（如殺人）、故意犯罪而發生死亡結果（如酒駕）等，全國368個鄉鎮市區，僅五個鄉沒有設籍者被抽出。隨機抽選出的國民法官、備位國民法官共471人，男性232人、女性239人。

參與職業別以上班族約38%占最多數，「自由業及專技人員」10.25%次之，無業者占第三位。年齡分布最多介於40至49歲，50至59歲族群，合占全部參與者65%。

檢察官

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