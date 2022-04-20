麻衣爆籌錢了斷豪門婚 曬台塑金孫近照

麻衣（左）接送兒子上下學，兒子看來明顯抽高。（取材自Instagram）

麻衣2014年和台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，成為豪門媳婦，不料2017年爆出婚變，去年更傳出王泉仁與新歡空姐又產下一子，麻衣罕見在社群 發聲表示沒有離婚；她最近曬出和兒子「小王子」的母子照，上小學的小王子明顯抽高，傳麻衣密謀重返演藝圈工作，打算籌錢和王家打官司，了結這段名存實亡的婚姻。

本報系聯合報報導，麻衣最近連發兩篇圖文，其中一張照片「小王子」穿著制服，抬頭跟麻衣說話，這也是小王子難得的全身照，雖然仍沒有正面入鏡，但看得出小王子面貌清秀；麻衣則穿著白色V領紗質上衣，搭配過膝窄裙，她表示日本 媽媽接送小孩的穿搭似乎都有「潛規則」，她還在研究當中。

另一張照片則是她穿著低胸細肩帶上衣，眼神迷濛看向鏡頭，充滿熟女魅力，她寫「拿回自己和自信，不用怕，因為妳有在不斷的努力，不用怕，因為妳有滿滿的愛」，似乎是在為準備復出的自己加油打氣。

台北中國時報報導，麻衣與老公王泉仁的豪門婚姻僅短短三年就傳出婚變，自2017年麻衣帶兒子遠赴日本後，夫妻倆就鮮少見面，婚姻關係早已名存實亡，去年更一度更傳出王泉仁有意三度走入婚姻，將空姐女友扶正。據了解，麻衣與王家這樁豪門婚姻已進入司法程序，雙方將對簿公堂，若需打離婚官司，律師費用對麻衣將會是一筆龐大開銷。

報導指出，麻衣目前與兒子「小王子」在日本相依為命，形同單親媽，她過去分享了小孩上幼稚園之後的每日行程，她每天5點40分就要起床開始換衣服做早餐跟中午便當，送小孩上學，中午過後用完餐就去接小孩，若沒有才藝課，就帶兒子去公園和朋友們玩，然後與一群媽媽「冬天凍僵、夏天曬焦」地群聚聊天。

接下來晚餐後又是準備明天東西、陪小孩做功課、整理家裡等，然後不小心累倒在客廳睡著，凌晨再醒來回房間睡覺，日復一日。

如今她這位「日本媽媽」熬到小孩上小學，終於輕鬆了一些，不用再做便當，可以多睡20分鐘到6點再起床，晚上也多了屬於自己的自由時間。