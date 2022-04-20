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台積電搶才留才 補貼員工買股

記者簡永祥／台北20日電
台積電。(記者黃仲裕／攝影)
台積電。(記者黃仲裕／攝影)

台積電為留才及搶才再祭出新作法。繼2021年結構性大調薪、今年大幅例行性調薪及發行限制型股票後，台積電發言體系證實，正研議補貼員工買自家股票，待董事會決議後實施。儘管細節尚未敲定，但外傳補助幅度也「會讓員工很開心」。

之前台積電股價遭外資連續賣超30多天，跌幅頗深，台積電為此上修發行限制型股票張數，由董事會原決議的2960張，增至3065張，換句話說，台積電早已提徵一定的金額，作為留才的重要工具。

不過，由於限制型股票多數由資深及擔任重要職位的員工配發較多的股票，台積電今年首次公布2600張限制型股票，與ESG（環境、社會及公司治理）績效連結，主要集中在副總經理以上人員。因此這次祭出讓員工購買自家股票，公司提供補助方案，應該是為了怕其他員工只能眼巴巴看著高階主管分紅三級跳，也能趁著股價低迷，公司未來營運還會持續大幅度推升時，儘快讓員工上車成為股東，以分享獲利，及股價上漲的可觀利差。因而台積電實施員工購股補助方案，某種程度也是釋放台積電目標股價偏低，是絕佳的進場點。

不過，台積電實際員工購買自家股票補貼方案，出發點也是為搶才及留才。

台積電供應鏈透露，台積電最近即面臨英特爾強大的挖角壓力，英特爾甚至直接指名向台積電等七大企業員工招手，而台積電啟動在美國、日本設廠，根據薪資評比，都遠遠落後美日韓等國，甚至來自中國大陸的挖角也從未停過。

台積電面對自我擴張及強敵挖角，如何提升對外招募競爭力及留才，就成為這幾年非常重要的工作。為此，才在去年宣布結構性大幅調薪，調幅高達20%。雖然台積電把部分員工分紅，轉至固定薪資，讓基層員工每月領到的薪水直接變多，每月可支配所得增加，生活更穩定。

此外，台積電考量今年通膨比往年嚴重，4月例行性調薪調幅逾一成，創歷年最大調幅。不過，台積電表示，公司祭出一連串與薪酬有關的措施，主要目的是要讓台積電的員工薪酬多元化。除了每年的例行性調薪，還有員工分紅、限制型股票及購買自家股票補助方案。

台積電 股票 股價

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