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公司化爭議 台鐵企業工會喊3節日不加班

記者邱瓊玉／台北20日電
立法院將逐條審查台鐵公司化草案，台鐵企業工會19日宣布將加大抗議力道，不只勞動節，端午節、中秋節和國慶日都要依法休假。(記者曾學仁／攝影)
立法院將逐條審查台鐵公司化草案，台鐵企業工會19日宣布將加大抗議力道，不只勞動節，端午節、中秋節和國慶日都要依法休假。(記者曾學仁／攝影)

台鐵公司化爭議愈演愈烈，台鐵企業工會不僅五一勞動節擬發動「合法休假」，眼見立法院明天就要逐條審查公司化草案，昨企工臨時聯合理事會決議加大抗議力道，進一步加碼啟動「端午節、中秋節、國慶日不加班」。台鐵企工擴大戰線，恐衝擊今年後續重要節日疏運，逼得交通部長王國材昨親上火線，急發信向台鐵員工喊話。

台鐵企工強調，並非抗拒改革，而是行政院、交通部太鴨霸，呼籲撤回草案、重新協商後再送立院審議。

交通部說，台鐵企工不應只是頻繁發動不加班活動影響疏運，而應面對大眾要求安全改革的期待，交通部希望能就公司化草案內容理性溝通。

交通部長王國材傍晚火速發出「給台鐵員工的一封信」，指外界期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇，公司化是必須選擇的唯一道路，但他不放棄任何機會、任何時間持續溝通。王國材呼籲台鐵人在勞動節能拿出最專業、最貼心服務。

王國材除細數這兩年協助爭取台鐵同仁福利，也提出「三承諾二保證」：歷史包袱債務政府負擔、配合政策所產生的支出政府補貼、基礎設備建設及重大維修政府承擔；保證公司化後員工工作、薪資、福利不減損，公務員或公司從業人員身分也自由選擇。

王國材還說，台鐵安全改革是現在進行式，每天都要跟時間賽跑，未來公司組織中，從董事會、總公司到地方營業處，都會有營運安全組織。

根據統計，台鐵企工勞動節合法休假已逾1萬2000人簽署。台鐵預估，當天僅40多名司機員點頭上班，最糟僅可開出17班次。

台鐵企工說，工會比任何人都想改革台鐵，之前呼籲多次，卻換來政府變本加厲回應，用道德喊話要員工主動放棄行使勞權，甚至情緒勒索；企工呼籲員工團結，自己的權益與台鐵未來的行車安全要靠自己爭取，也請大眾體諒可能帶來的不便。

此外，台鐵產業工會昨也開記者會說，立院交委會日前要求交通部應在草案通過前和各工會妥善溝通，但未見王國材找產工談。台鐵產工說，將響應企工不加班行動，也呼籲鐵路人勞動節上凱道爭平安，請蔡總統傾聽員工心聲。

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