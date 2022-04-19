男扮女摸黑上床 19歲男被騙「失身」12次渾然不覺

男扮女騙2男上床，摸黑得逞13次，判4年6月。圖為桃園地方法院。(本報資料照片)

林姓男子假扮女性上交友軟體與2男交往，先後騙2男到住處下安眠藥後關燈在房間，再摸黑進房間發生性行為；其中1男因從沒性經驗，「失身」12次渾然不覺，另1人1次就察覺有異報警；法院痛批林逞私欲違反他人意願性交，導致受害人心理受創，犯後毫無悔意，依強制性交罪判4年6月。可上訴。

檢警調查，林男曾因強盜案入獄，他冒名「林語婕」上網結識19歲甲男，2020年3月26日晚上，林假扮「林語婕哥哥」騎車載對方回住處，將安眠藥摻入酒品給對方飲用後在房間關燈等待，隨後再以「林語婕」身分進房發生性行為，完事即離開未露面。

甲男睡醒，林男藉口「妹妹」已出門，甲男回家卻發現性器沾到糞便，傳訊質問「林語婕」，林含糊帶過，甲男就醫驗尿，發現有安眠藥成分後報警。

檢警調查，發現24歲乙男也受害，乙男案發前毫無性經驗，被以相同手法誘騙，卻堅稱「林語婕」是女性，同年2月至5月間發生多達12次性關係，從未懷疑過是和男性發生關係，聊天內容也以情侶相稱。

林男到案坦承邀二男回家，但否認發生性行為，稱都只是整晚聊天。法院批林男明知兩被害人無意與他發生性行為，為一己私欲，不尊重他人性自主意願，造成受害人心理創傷，且犯後始終否認犯行，也未賠償，毫無悔意。

法院審酌，林男犯強制性交罪13條，但犯罪時間緊密、手段相同，責任重複程度較高，判有期徒刑4年6月；下藥部分因無足夠證據顯有影響甲男意願，且藥品是林男就醫取得，判無罪。