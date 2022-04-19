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標籤造假 賣黑心心臟支架判4年 併科罰金2百萬元

記者王聖藜／台北19日電
揚通企業公司鮑姓負責人進口心臟支架，標籤造假被判刑。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)
揚通企業公司鮑姓負責人進口心臟支架，標籤造假被判刑。圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)

揚通企業公司鮑姓負責人進口心臟支架，被控為節省成本，將逾期產品重製時效標籤再賣給醫療機構；台北地方法院依醫療器材管理法冒用他人合法醫療器材之名稱及標籤罪，判鮑有期徒刑4年，併科罰金2百萬元(台幣，下同，約6萬8317美元)。

本案牽涉醫事專業鑑定，一審審理8年。同案揚通公司科罰金5百萬元，鮑妻經營的鏵甡企業公司罰金8百萬元，兩公司犯罪所得5千9百餘萬元沒收。可上訴。

鮑姓負責人2003年10月起將揚通、鏵甡兩公司設台中、高雄辦事處，從事進口及販售醫材業務，主要產品為心血管導線、支架、氣球擴張導管、加壓器及軟管。

檢方指控，鮑有藥商執照，只能批發、零售、輸入、輸出醫材，沒製造醫材許可證，卻因大量進口醫材無法在效期內完銷，與員工冒改醫材名稱與標籤再詐賣。

2006年8月，鮑指示員工不定期通知倉管人員，指示業務員將逾期的器材裝箱寄往台中市善德公司滅菌，再送回由倉管人員委託印刷廠重新印製外包裝、標籤，再送醫療院所寄售。

耕莘醫院等誤認重新滅菌醫材在效期內，購買後植於患者體內，再向健保署請領健保費或向患者收費支付，2公司2008年起至2013年遭查獲，不法獲利5千9百餘萬元。

鮑否認犯罪，稱未使用過原廠產品滅菌可達無菌狀態，符合歐美標準，並未造成醫院損害。蔣玉如則說，不是對使用過產品重消，安全無虞，指示員工加貼效期標示，頂多行政罰。

合議庭認為，醫療器材管理法規定，生產、包裝、貼標、滅菌或最終驗放乃至於醫療器材設計，屬醫材製造；且衛福部食品藥物管理署彭姓證人稱，製造醫材是一連串製程，若醫材須滅菌，就會認定滅菌屬製程一環。

判決指出，鮑不願承擔醫材過期損失，將過期貨充當新品販賣，危害醫院、消費者、健保局、人民對永久植入人體醫材的信賴，惡性至巨。

鮑姓夫婦答辯只在證明、探討手術用器械、導線可否滅菌後再使用，「與本案永久植入於人體內之心血管支架等醫材迥然有別」，不採認辯解，重判本案。

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