股東會紀念品 中鋼鈦餐具、聯電卡通帆布包 吸睛

中鋼今年股東會紀念品「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。 (圖：中鋼提供)

備受市場期待的中鋼股東會 紀念品18日亮相，今年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用的個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」。由於該公司紀念品一向深獲小股東喜愛，今年勢必再掀話題。

中鋼指出，紀念品包含一組湯匙及叉子，其中，金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料更添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性，是防疫 期間外出用餐的最佳良伴，並期望藉由減少一次性餐具的使用，為地球環境盡一份心力。

此次紀念品外觀採活潑色調且相當輕巧，並採用「開、轉、扣」匙面不碰手設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完方便拆洗擦拭，晾乾後亦可輕鬆收納並任意吊掛隨身攜帶。

值得注意的是，想領股東紀念品必須要在股東會召開前62天成為股東，中鋼今年訂在6月17日，最晚要在4月14日買進股票才能領到紀念品。

另據本報系經濟日報報導，晶圓代工廠聯電今年送出角落小夥伴帆布包，其卡通角色的軟萌樣子，深受大眾喜愛，也備受聯電小股東的青睞。該卡通描繪了一群喜歡躲藏在角落的小夥伴，每個角色都擁有自己的故事，再加上「聚在角落」、「層層疊」的概念新穎又有趣，迅速吸引到大批粉絲。

據悉，角落生物角色分為Sumikko（小夥伴）及 Minikko（小小夥伴）；Sumikko 是白熊、企鵝、蜥蜴、炸豬扒等主要角色，個性內向、自帶小憂鬱，只有待在角落才會感到安心；炸蝦尾、粉圓、裹布等Minikko小角色，則比較外向有活力。

另外一間晶圓代工廠力積電則是發送統一超商 50元商品卡，讓小股東們可以購買日常飲用品；茂矽則送出清潔用品。

記憶體廠商部分，旺宏是100元統一超商商品卡；華邦電是抗菌香皂組；宇瞻為統一超商50元商品券。