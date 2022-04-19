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90公分蟒蛇現蹤火車 疏散旅客封閉車廂 警消2分鐘活捉

台灣新聞組／宜蘭19日電
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷有民眾喊要抓蛇的頭。 (記者戴永華/翻攝)
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷有民眾喊要抓蛇的頭。 (記者戴永華/翻攝)

一列從苗栗開往花蓮的自強號，18日上午8時19分在經過瑞芳時，列車長接獲旅客反映該12車廂車頂，驚見有一條長蛇，緊急疏散旅客封閉車廂，宜蘭站立即通知消防局，待列車進站後上車處理。列車於宜蘭站進站後，消防局人員上車，確認為大約1.5公尺外來種無毒蟒蛇，並由消防局帶回。

據台灣中國時報報導，從苗栗開往花蓮的台鐵火車，竟有1條長約90公分的蟒蛇盤據在行李架上，不時吐信，當場嚇壞不少乘客，列車長獲報後趕緊疏散該車廂乘客，警消由宜蘭站上車處理。警消觀察判斷是條無毒蟒蛇，溫馴且無攻擊性，戴上防護手套緩緩伸出雙手，輕柔但迅速抓住蛇頭跟身體，只花了2分鐘就成功捕捉，旁觀民眾歡呼「抓到了！抓到了！」驚魂記就此落幕，列車才持續南行到花蓮，最後僅較班表延遲2分鐘。

發現蟒蛇的男子受訪時竟淡定說不怕，「我還摸了牠呢！」這條引起騷動的「紅尾蚺」已被送至宜蘭縣動植物防疫所安置，呼籲飼主出面認領。

台鐵表示，有可能是旅客攜帶上車寵物蛇在車廂內脫逃，在抓蛇的過程中，由於蟒蛇溫馴，有民眾不斷呼喊「一定要輕輕的抓喔」，「要抓頭喔」，很快就把蛇抓到鐵寵裡面。

宜蘭運務段長許民杰指出，鐵路法中對攜帶動物的規定中明定「蛇類不可以上車」，未經許可或未依鐵路機構規定攜帶動物進入站區或車廂，不聽勸阻者，可處以1500元以上及7500元以下罰鍰。宜蘭縣動防所表示，該蛇未植入晶片，若飼主因不想挨罰而不領回，最終將上網公告開放民眾領養。

自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷...
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷有民眾喊要抓蛇的頭。 (記者戴永華/翻攝)
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到約1.5公尺的球蚺。(圖：宜...
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到約1.5公尺的球蚺。(圖：宜蘭縣消防局提供)
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷...
自強號列車出現一條大蛇嚇壞乘客，消防局人員上火車抓到1.5公尺的球蚺，過程中不斷有民眾喊要抓蛇的頭。 (記者戴永華/翻攝)

台鐵 晶片 防疫

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