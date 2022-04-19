南台灣「積」情不再 房市退燒 首季成交量驟減

南台灣台南新市、高雄橋頭等區，今年首季交易量能大減。圖為橋頭新市鎮。（本報資料照片）

台積電 效應失靈？南台灣房市量縮。之前受台積設廠題材帶動的台南新市區，今年第1季成交量減逾6成，價格也減近2成；同樣受惠於台積行情的高雄橋頭區，今年首季成交量驟減逾47%，幅度居全台行政區第2；兩區堪稱房市暴衝下的最大苦主。

去年，高雄橋頭等區因台積設廠題材，帶動房價 漲多，如今因價格陡升，導致買盤縮手，今年首季交易量能大減；同受台積效應帶動的高雄左營區，也有類似情況，首季交易量能也年減3成以上。

今年首季，6都買賣移轉棟數統計中，共有17個主要行政區減幅超過10%，包括台北市內湖區、大安區、中山區；新北市鶯歌區、中和區、永和區；桃園市楊梅區、龍潭區、桃園區、蘆竹區；台中市潭子區、清水區；台南市新市區、南區、北區；高雄市橋頭、左營區等。不過，買氣走弱但多數成交均價仍上漲。

特別的是，首季降溫區中，雖然多數量縮價揚，但台北市中山區、台南市新市區則呈現價量俱跌，表現最為弱勢。北市中山區成交均價從去年每坪77.7萬元來到每坪67.7萬元，年減12.8%，台南新市區則跌更深，年減19.4%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，首季降溫區多為近幾年房地產交易熱門區域，價量受到買氣及資金潮拉抬，成交價普遍上揚，不過市場過熱、價格攀升及政府打房政策多少影響買方心態，擔憂買到最高點，缺乏區域話題延續熱度，或有其他行政區價格更低、議題更多，買氣自然下降。

根據6都地政局資料，首季交易量減幅最大的是台南市新市區，年減逾6成，房價也減近2成，衝擊最大。至於其他5都，交易量減幅較大的有新北市鶯歌、台中市潭子區、清水區，都年減逾4成。

郎美囡分析，台南新市過去因南科議題身價水漲船高，但價格漲勢猛，新屋價格站上2字頭，隨台積電話題轉向北高雄，台南市依傍半導體產業的買氣減弱，高價位物件難吸引買方入手。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，因升息 政策落在第1季尾，首季交易量並未及時反映，不過預估進入升息循環後，房貸戶長期壓力不小，對投資性買盤而言，成本逐漸拉高，且政府打房目標明確，預期今年第2季之後的成交量恐續縮，價格則偏保守。