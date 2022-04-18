我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

扮女騙2男上床 關燈「走後門13次」判4年6月

記者楊湛華／桃園18日電
林男扮女，誘騙2男上床後摸黑性交多達13次，桃園地院依強制性交罪判他有期徒刑4年6月，可上訴。（取材自Ingimage）
林男扮女，誘騙2男上床後摸黑性交多達13次，桃園地院依強制性交罪判他有期徒刑4年6月，可上訴。（取材自Ingimage）

桃園市林姓男子假扮年輕女性上交友軟體，以「哥哥」身分載兩名男子到住處，要求對方關燈在房間等待，自己再摸黑進房間愛撫、性交，完事後藉故離開，其中一人失身12次渾然不覺，另一人很快察覺有異並報警；法院痛批林逞私欲違反他人意願性交，導致受害人心理受創，犯後還毫無悔意，依強制性交罪判他4年6月，可上訴。

檢警調查，曾因強盜案入獄的林男冒名「林語婕」，上交友軟體結識19歲甲男，並在2020年3月26日晚上邀他回家，自己則假扮「林語婕哥哥」騎車載他回到蘆竹區住處，將安眠藥摻入酒品給他飲用後，要他在房間關燈等待，隨後再以「林語婕」身分進房發生性行為，完事後便藉故離開房間未露面。

檢警查，甲男隔天睡醒時，林男藉口「林語婕」已出門，帶他離開住處；甲男察覺有異，回家發現性器沾到糞便，擔心染病，傳訊質問「林語婕」，對方卻含糊帶過，讓他嚇得就醫驗尿，發現有安眠藥成分後報警。

檢警調查時發現24歲乙男也受害，他在案發前毫無性經驗，被林男以相似手法誘騙，雙方在2020年2月至5月間發生多達12次性關係；乙男堅稱「林語婕」是女性，自己從未懷疑過是和男性發生關係，聊天內容也以情侶相稱。

林男到案坦承邀鮤兩男回家，但否認發生性行為，稱與甲男聊一整晚，並沒有發生性行為，也從未與乙男交往或邀約一夜情，過夜都只是聊天。

法院痛批，林男明知甲乙兩人無意與他發生性行為，竟為一己私欲，讓人誤信自己為女性並發生關係，毫不尊重他人性自主意願，造成受害人心理創傷，且犯後始終否認犯行，也未賠償，看不出絲毫悔意。

然法院審酌，林男雖犯強制性交罪13條，但犯罪時間緊密、手段相同，責任非難重複程度較高，認為不宜過度評價以及數罪併罰限制加重，判有期徒刑4年6月；下藥部分，因無足夠證據顯示藥物有影響甲男意願，且藥品是林男就醫取得，無罪。

上一則

網遊用變聲器裝女生 害高中生上當送禮28萬 男大生判6月

下一則

林姿妙涉貪案被檢廉掌握80筆支票 國民黨回應了

延伸閱讀

1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌

1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌
台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕
安全帽、手臂被貼封條…太原封控 他被封在摩托車上

安全帽、手臂被貼封條…太原封控 他被封在摩托車上
假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光