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網遊用變聲器裝女生 害高中生上當送禮28萬 男大生判6月

記者陳宏睿／台中18日電
台中市紀姓男子在網遊假冒女生與桃園高中生交往，獲得28萬元財物，台中地院審結，依詐欺取財罪判刑6月，得易科。(本報資料照片)
台中市紀姓男子在網遊假冒女生與桃園高中生交往，獲得28萬元財物，台中地院審結，依詐欺取財罪判刑6月，得易科。(本報資料照片)

台中市紀姓大學生在2018年間，透過網路遊戲認識桃園廖姓高中生，以變聲器、盜用石姓少女照片與廖交往，廖為追求，除提供金融卡帳戶、密碼給紀領款花用外，還送上遊戲主機等禮物，大手筆花了28萬元（台幣，下同，約9574美元），因紀一直拒絕見面，廖向石女家屬查證才發現，台中地院審結，依詐欺取財罪，判刑6月，得易科。

判決指出，紀姓男子（22歲）目前就讀大學，2018年6月間，因為網路遊戲認識在桃園市就讀高中的廖姓少年，紀在通訊軟體使用變聲器，與廖聊天，還盜用與廖就讀同一所高中的石姓少女的照片，作為LINE通訊軟體的大頭貼，廖誤會紀為石女，為了交往展開追求。

廖姓少年先在同年8月7日起，提供自己郵局的帳號、金融卡、密碼給紀使用，總計匯款6.5萬元，另外又在2018年8月至2019年7月間，陸續購買遊戲主機、筆電、手機、手表、網路虛擬寶物、模型、預付卡等25樣禮物給紀，禮品總價近22萬元。

不過廖不斷邀約見面，遭紀回絕後，廖查覺有異狀，直接向石女的阿姨查證，才發現在網路交往近一年的女網友另有其人，因此報警提告。

紀男到案辯稱，在網路一直扮演女生角色，網路相片有時是自己，有時是石姓少女相片，會使用石女相片是因為喜歡石女長相，把石女當成偶像，後來有傳訊告知廖「我其實是男人、我是老公」，但廖有回應「原來是這樣，show me」，認為廖是雙性戀，才會一直送財物。

台中地院審理時，廖姓少年證稱，一直以為紀是女生，才會送上財物，雖然紀沒有主動要求，但都是以暗示方式透露，雖然紀後來有傳訊自己是男生，但他以為紀只是惡作劇、開玩笑，後來紀一直拒不見面，他直接向石女阿姨詢問，才知受騙。

台中地院審酌，紀男雖有向廖姓少年表明自己是男性，但事後卻一再迴避、拒絕廖見面、視訊聊天的要求，不採信紀的辯詞，認定紀刻意隱瞞真實生理性別、外冒，讓廖陷於錯誤，送上財物，屬於詐術行使，有詐欺取財故意，依法判刑6月，得易科18萬，不法所得沒收，可上訴。

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