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新聞評論／被耍多年還被吃豆腐 台鐵員工心寒

聯合報社論
蘇貞昌吹噓遙不可及的年終獎金，暴露台鐵改革的「假大空」，圖為民眾搭乘台鐵。(本報資料照片)
蘇貞昌吹噓遙不可及的年終獎金，暴露台鐵改革的「假大空」，圖為民眾搭乘台鐵。(本報資料照片)

台鐵改革延宕，蔡政府轉而將重點放在台鐵「公司化」，未與工會溝通即將草案送進立法院，引起強烈反彈。為此，台鐵工會號召「五一合法休假」，已有1萬2000名員工響應。當天，1200位應出勤的駕駛，會上工的約40人；亦即，九成以上班次將停駛，全台只能開出少量西部幹線區間車。交通部長王國材與工會協商破局後依然嘴硬，但勞動節若真的開不出火車，將是台灣交通災難的一天，也勢必癱瘓民眾對交通部和蔡政府的信任。

諷刺的是，行政院長蘇貞昌日前才誇稱，台鐵公司若賺錢，可像陽明海運一樣「年終分紅40個月」，卻隨即挨批「一句話惹怒所有國營事業員工」。事實上，分紅40個月的是民營的「長榮海運」，不是國營的「陽明海運」；而且，這還是全球塞港下貨櫃輪運價飆漲才有的百年行情。蘇貞昌吹一次牛皮，吃足了台鐵的豆腐，也暴露政府推動台鐵改革的「假大空」。

蘇貞昌不誠懇的空頭支票，反射了台鐵的困境，包括交通部與工會僵持不下的債務償還問題。先不談營運效率、財務改造、運輸定位等問題，台鐵歷史債務和政策性虧損，始終糾葛不清。至去年底止，台鐵仍有4000多億台幣（約137億美元）負債，交通部評估，至2024年台鐵公司掛牌，至少仍有10年處於虧損。即使政府協助支付多項債務，成立償債基金承接，也要還債超過一個世紀。蔡政府若對台鐵債務問題堅持不讓，要等到蘇貞昌的40個月年終獎金，台鐵員工至少得等100年！

更令台鐵員工忿忿不平的是，台鐵沒有調整票價的自主權。連高鐵都已獲准依物價指數訂定新的基本費率，台鐵票價卻27年未調。台鐵運費被政府鎖住，營運虧損，如何獲利？新的「台鐵公司化草案」也未納入票價調整機制，營運核心缺席的台鐵改革，如何永續經營？而蘇貞昌不著邊際地畫大餅，更是在台鐵的傷口上撒鹽。

公司化固是台鐵改革的重要出路，但蔡政府似乎只是把公司化當成轉移社會焦點的工具，並不在乎真正改善台鐵的安全、財務及管理沉痾。在台鐵接連發生普悠瑪及太魯閣號事故後，行政院倉促端出台鐵公司化草案作為交代，但對於民眾最在意的安全改革卻毫無著墨，以為公司化即能使台鐵各個病灶霍然痊癒。要說台鐵公司化後即可「安全零事故」，恐怕連台鐵員工都不相信，又如何說服社會大眾？

蘇貞昌幾度喊話，針對台鐵歷史債務、政策虧損、建設支出和員工薪資等，提出「三大保證、兩個承諾」，希望掃除障礙。然而，這些承諾和保證顯然不足以取信台鐵員工。於是，王國材又再加開支票，稱台鐵公司掛牌成立，將全面調薪3到5％，但員工依舊無感。為此，蘇貞昌直接用40個月年終獎金的喊話，希望鋪平台鐵公司化的道路；但如此誇張的表述，只會激怒台鐵員工吧！

不知自己任期還剩幾個月的蘇貞昌，開出一張完全沒有兌現可能的支票，只是讓人懷疑：這個充斥美麗承諾的政府，到底還剩多少真誠？台鐵的安全改革與服務品質，還能讓人期待嗎？王國材為協商破局辯護，指20年前就是因為尊重工會意見，導致台鐵公司化草案走不出交通部。事實上，台鐵工會早已表明不反對公司化，問題是，債務、資產、營運等問題都有待釐清，而那個號稱「最會溝通」的政府卻消失了。被政府耍了這麼多年，被用看不到的年終來吃豆腐，台鐵員工真的是心寒了吧！

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