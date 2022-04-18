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騙點連結詐財 「釣魚」簡訊猖獗 去年報案、財損創新高

記者李奕昕、柯毓庭、王長鼎／台北18日電
手機釣魚簡訊犯罪手法 製表／李奕昕 【作者：韓心畬，日期：2022-04-18，數位典藏序號：20220417233754124】
手機釣魚簡訊犯罪手法 製表／李奕昕 【作者：韓心畬，日期：2022-04-18，數位典藏序號：20220417233754124】

數位時代「人手一機」，歹徒廣發手機釣魚簡訊亂槍打鳥，以假網頁誘使填寫個資後盜刷信用卡、電信小額付費或盜轉網路銀行，甚至植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭。警方去年受理釣魚簡訊案195件、財損1600萬元（台幣，下同，約54.9萬美元）均創新高。

從事科技業30歲柯姓女子近期收到簡訊「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，有網路購物習慣的她不疑有他，點擊簡訊中網路連結跳出快遞公司網頁，填入信用卡資料後收到銀行通知刷卡5萬多元，聯繫快遞公司才知是假網頁，驚覺遭盜刷。

不少人曾收到「包裹派送請查收」、「您在本店訂購商品已發」、「參加抽獎」、「免費電影」、「帳單未付」等簡訊，若點擊簡訊中連結，將開啟釣魚網頁要求填資料或被植入惡意程式。有手機被植入惡意程式變「殭屍手機」，轉發釣魚簡訊讓更多人受害，還賠上簡訊費。

釣魚網頁是造假網頁，誘使填寫信用卡號、到期日、檢核碼後盜刷，例如最近盛行假冒DHL、FedEx等快遞公司發簡訊要求填資料盜刷；有的假網頁則要求填入電信公司傳送小額付費認證簡訊的認證碼，或直接以惡意程式竊取認證碼，再以被害人門號小額付費消費。

去年初出現「變種」手法，歹徒假冒國泰世華、台新等銀行發簡訊「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，被害人點連結後在造假的網路銀行網頁填帳號及密碼，被盜轉存款到歹徒帳戶。刑事局去年9月破獲莊姓男子為首「假銀行」集團，清查短短4天向61人盜轉1000萬元。

另外，詐團需要人頭遊戲帳號存放騙來的遊戲點數，先以不知情民眾的門號上網申請遊戲帳號，遊戲公司傳送認證碼簡訊給用戶時，植入手機的惡意程式同步回傳詐團，歹徒在遊戲網頁填入認證碼完成帳號申請，後續將騙得點數存進帳號；民眾變詐團人頭，經警方以嫌疑人身分通知才驚覺遭利用。

釣魚簡訊驟增，刑事局去年初起協調各大電信公司聯防，接獲報案後提供簡訊發送門號及內容關鍵字、連結給電信公司，停用涉案門號，並阻斷其餘門號發送相同簡訊，相關案件才有減少趨勢。

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