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台日漁業委員會議3年沒開 藍委質疑遭日方實質停止

記者洪哲政／台北17日電
台日漁業會議實質上已停開3年，國民黨立委陳以信（左）日前在立法院向海委會、海巡署關切此事，質疑會議已遭日方實質停止。（取材自立法院直播畫面）
台日漁業會議實質上已停開3年，國民黨立委陳以信（左）日前在立法院向海委會、海巡署關切此事，質疑會議已遭日方實質停止。（取材自立法院直播畫面）

台日漁業會議實質上已停開三年，國民黨立委陳以信日前在立法院向海委會、海巡署關切此事，質疑會議已遭日方實質停止。海委會主委李仲威表示，台日雙方隨時都能保持聯繫，「作形式不如作實質」。根據統計，台灣漁船在釣魚台海域2019-2021年遭日本公務船干擾仍有八艘次，但沒有被扣押，大部分都是海流太強，導致台灣漁具過界，漁船才遭到日船驅離

陳以信日前在立法院內政委員會質詢表示，現在魚汛期已至，不管是在東海釣魚台、八重山海域或沖之鳥礁周邊海域等，海巡署會否有護漁計畫？而台日漁業協議會議已實質停開達三年，台方積極目標是要針對八重山海域漁權進行實質協商，是否已遭日方實質停止？他關切今年是否能召開？

李仲威答詢表示，護漁計畫4月1日已開始，台日協議易生爭議的東海「倒三角」海域，海巡署每日維持一到二艘艦艇在地海域執勤；台菲海域每日則維持二到三艘艦艇執勤；沖之鳥礁則配合中西太平洋漁業巡護區派船巡護。

立委詢問，在過去三年台灣漁船在台日海域有多少艘次受到日本公務船干擾？海巡署巡防組表示，今年為止尚未有干擾案。

對於台日漁業協議會議今年是否能召開？李仲威表示，他希望能順利召開，但目前還在協調中，但現有疫情影響，而線上召開只是各說各話，沒有效益；立委追問，這項會議已三年沒開，是否遭日方實質停止？李仲威否認此事，說台日雙方隨時保持聯繫，作形式不如作實質。

海巡署表示，105年4月25日屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁東南東約150海里國際水域作業時遭到日本公務船扣押後，再無有台灣籍漁船遭日方扣押。而依艦隊分署統計數據，台灣漁船在釣魚台海域2019-2021年遭日本公務船干擾計八艘次，但沒有漁船遭日本扣押；而蘇澳籍漁船在協議的海域作業，大部分都是海流太強，導致漁具過界，才遭到日船驅離。

釣魚台 日本 驅離

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