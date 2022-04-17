我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

雲林前代課教師拍3女童裸照 承諾賠償二審改判8年

記者蔡維斌、黃宣翰／台北17日電
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。示意圖／Ingimage
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。示意圖／Ingimage

雲林劉姓代課教師雲端硬碟存有兒童猥褻行為照片，去年被美國國家失蹤及受剝削兒童中心發現後通報台灣刑事局，案發後已遭解職。台南高分院考量劉和女童家長和解，同意賠償108萬元（台幣，下同，約3.7萬美元），依劉觸犯乘機性交等罪，判處有期徒刑8年。

劉姓代課教師被控利用2名友人託他照顧女兒，涉嫌先後用手機拍下7歲女童，及6歲、2歲女童下體，還將照片上傳Google雲端，去年被美國單位發現後通報台灣警方查捕，雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦。

判決說，36歲劉姓男子在2所國小當代課教師，友人信任他，有時工作忙碌或有事無法接送，請他幫忙照顧，2017年12月，劉友人拜託他接7歲女兒放學，劉乘她熟睡，拍她下體後上傳Google雲端。2020年11月及2021年2月，另一名友人各將6歲及2歲女兒送到劉家照顧，劉趁6歲女童玩玩具拍她下體，並以同手法拍下2歲女童下體。

案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心去年2月16日通報警政署刑事警察局，告知我國境內人使用Google雲端硬碟中存有兒童猥褻行為照片，經警報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，去年3月11日搜索，扣得相關影像。女童父母報警，經雲林地檢署檢察官指揮偵查後起訴。

一審法官認為，劉拍攝兒童為猥褻行為電子訊號、妨害秘密、乘機性交犯行，足堪認定，判處有期徒刑10年。劉不服上訴二審。

劉在二審時承認趁7歲女童睡覺著拍攝下體，至於對6歲女童他矢口否認，辯稱是乘機拍攝，並沒有違反女童意願。另對2歲女童，他供稱沒有性交。但法官認為，刑法構成 「性交」並非一定要侵入下體才構成性侵，認定劉2度以下體接觸2歲女童下體，觸犯刑法對兒童乘機性交2罪。

劉上訴二審已賠償8萬元給7歲女童家長，達成和解，並答應賠償6歲及2歲女童家長100萬元，扣除檢方已核給姐妹家長30萬元犯罪被害補償金，檢方另向劉追討，其他38萬元等他出獄後，分50期，每月給付7600元。

二審法官考量劉坦承部分犯行，認為他尚有悔意，而且已經3女童達成和解，撤銷一審有期徒刑10年判決，改判徒刑8年，全案可上訴。

二審法官審酌，被告身為老師，並深得女童父母信賴，竟為滿足一己慾望，罔顧女童心理人格發展健全性及心靈感受，趁女童熟睡之際，拍攝電子訊號、影片，且對2歲女童犯乘機性交行為，但已與女童父母親達成民事和解等一切情狀量處其刑。

雲端 檢察官 Google

上一則

高雄市府令幫八大娛樂場所領快篩劑 員警炸鍋

下一則

連3天破千 台本土確診增1210例再創新高

延伸閱讀

水原希子揭日本演藝圈黑幕 男星下體「硬上」拍激情戲

水原希子揭日本演藝圈黑幕 男星下體「硬上」拍激情戲
列治文女教師猥褻學童 被控29項罪

列治文女教師猥褻學童 被控29項罪
聯邦員工接種疫苗 上訴法院挺強制令

聯邦員工接種疫苗 上訴法院挺強制令
聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右1）等六位參、眾議員訪台，期間在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

解放軍演練反制美議員訪台 台外交部：嚴厲譴責

2022-04-15 11:55

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區