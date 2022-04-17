雲林前代課教師拍3女童裸照 承諾賠償二審改判8年

雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。示意圖／Ingimage

雲林劉姓代課教師雲端 硬碟存有兒童猥褻行為照片，去年被美國國家失蹤及受剝削兒童中心發現後通報台灣刑事局，案發後已遭解職。台南高分院考量劉和女童家長和解，同意賠償108萬元（台幣，下同，約3.7萬美元），依劉觸犯乘機性交等罪，判處有期徒刑8年。

劉姓代課教師被控利用2名友人託他照顧女兒，涉嫌先後用手機拍下7歲女童，及6歲、2歲女童下體，還將照片上傳Google 雲端，去年被美國單位發現後通報台灣警方查捕，雲林地方檢察署檢察官 指揮偵辦。

判決說，36歲劉姓男子在2所國小當代課教師，友人信任他，有時工作忙碌或有事無法接送，請他幫忙照顧，2017年12月，劉友人拜託他接7歲女兒放學，劉乘她熟睡，拍她下體後上傳Google雲端。2020年11月及2021年2月，另一名友人各將6歲及2歲女兒送到劉家照顧，劉趁6歲女童玩玩具拍她下體，並以同手法拍下2歲女童下體。

案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心去年2月16日通報警政署刑事警察局，告知我國境內人使用Google雲端硬碟中存有兒童猥褻行為照片，經警報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，去年3月11日搜索，扣得相關影像。女童父母報警，經雲林地檢署檢察官指揮偵查後起訴。

一審法官認為，劉拍攝兒童為猥褻行為電子訊號、妨害秘密、乘機性交犯行，足堪認定，判處有期徒刑10年。劉不服上訴二審。

劉在二審時承認趁7歲女童睡覺著拍攝下體，至於對6歲女童他矢口否認，辯稱是乘機拍攝，並沒有違反女童意願。另對2歲女童，他供稱沒有性交。但法官認為，刑法構成 「性交」並非一定要侵入下體才構成性侵，認定劉2度以下體接觸2歲女童下體，觸犯刑法對兒童乘機性交2罪。

劉上訴二審已賠償8萬元給7歲女童家長，達成和解，並答應賠償6歲及2歲女童家長100萬元，扣除檢方已核給姐妹家長30萬元犯罪被害補償金，檢方另向劉追討，其他38萬元等他出獄後，分50期，每月給付7600元。

二審法官考量劉坦承部分犯行，認為他尚有悔意，而且已經3女童達成和解，撤銷一審有期徒刑10年判決，改判徒刑8年，全案可上訴。

二審法官審酌，被告身為老師，並深得女童父母信賴，竟為滿足一己慾望，罔顧女童心理人格發展健全性及心靈感受，趁女童熟睡之際，拍攝電子訊號、影片，且對2歲女童犯乘機性交行為，但已與女童父母親達成民事和解等一切情狀量處其刑。