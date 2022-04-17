不滿強推公司化 勞動節台鐵僅40司機願出勤

因不滿交通部強推公司化，台鐵企業工會預計發動「五一合法休假」，已有九成五司機員響應，屆時勞動節當天恐超過九成班次開不出。（記者劉學聖／攝影）

不滿政府強推公司化，台鐵 工會擬發動「五一合法休假」行動，已有超過1萬2000名員工參與。根據台鐵初步掌握，勞動節 當天僅40多名司機員點頭上班，可開出17班次的火車。台鐵表示，這是最糟的狀況，會努力爭取更多司機員願意出勤，另22日也將對外公布五一當天的列車班表及配套措施。

台鐵司機員約1400多人，參與五一不加班連署者，有1300多人。台鐵機務處長陳詩本表示，勞動節當天正常人力應要有1100名司機員，但目前掌握出勤的司機員卻只有40多人，預估僅可開出17班次的火車。

陳詩本強調，「這只是最糟狀況下可運作的班次」，距離勞動節還有一段時間，這期間台鐵會逐一跟員工溝通，希望爭取更多司機員出勤。

此外，為增加人力，16日傳出台鐵近日要求二線主管在勞動節當天支援一線司機員開車，不配合者，考績打乙等。陳詩本則否認此事，他解釋，只有詢問當天休假的二線主管能否銷假出勤，並沒有以考績相逼，更沒有將二線主管排入駕車班表。

由於立法院將在21日審查公司化條例草案，台鐵16日上午也召集各級主管研議條例草案。交通部表示，為了配合立院審查條例，台鐵也擴大向員工說明條例內容，今年3、4月，光台鐵局長杜微親自主持的說明會就達20場、約4000人參加。

台鐵企業工會理事長陳世杰則吐槽，指台鐵營造出的溝通，是到各地座談，同仁聽主管講話，空有形式。他也重申，工會沒有拒絕跟資方溝通，也不反對公司化，只是希望交通部不要一邊審查條例，一邊跟工會協商，玩兩面手法。