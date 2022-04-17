魚糞水誑稱能抗癌 生技老闆被訴

新世公司在南投有養殖石斑魚水池，將循環水過濾後當保健食品販賣。（取材自臉書）

新世生技負責人郭興中拿養殖石斑魚循環水，經過濾魚糞便與飼料後，製成「海洋活性小分子肽」，標榜是健康食品，服用可抗癌、降血壓血脂，沒取得許可，在網路一瓶賣超過2000元（台幣，下同，約68.6美元），有消費者喝下後全身不適憤而提告；檢方查出，郭無登記許可，衛福部也稱石斑魚養殖水非食品，近日依違反食安法起訴郭。

新世生技在臉書 標榜，所謂「海洋活性小分子肽」，是無毒石斑魚黏液抗菌活性胜肽，是款保健食品，雖已被勒令下架，但網購平台仍可搜尋到每瓶賣2800元。

台中食安處指出，目前已對該公司裁罰6萬元，並要求停止販售下架回收，網路販售商品部分會持續查辦，如查辦屬實可處6萬至2億元罰緩。

起訴指出，2019至2021年間，郭在台北、台中及台南舉辦健康講座，向民眾播放影片、講述產品有抗癌、增加自體免疫力、抗高血壓 、血清總膽固醇及降血糖 等保健功能，但有民眾飲用後不適，向司法機關檢舉。

衛福部食藥署指出，「海洋活性小分子肽」非核准健康食品，且「石斑魚養殖水」不是傳統飲食原料，未確認食用安全之前，不得當食品原料，郭聲稱有保健功能已經違法。