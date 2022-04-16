網傳「警察出巡」汙名化 市警局駁：優勢警護回鑾

台中市警局出動140名警力因應16日大甲媽回鑾，有民眾拍攝後在網路流傳。圖／讀者提供

台灣統促黨主席「白狼」張安樂在大甲媽9日出巡彰化民生地下道時，引發衝突糾紛、社會紛擾，台中市警局因應16日大甲媽回鑾，並接獲情資，有心人士準備以三至五人小團體，在接轎熱區藉故引發衝突，市警局16日清晨，安排140餘名警力，前往接駕熱區，但被民眾拍攝後，以「媽祖出巡？警察 出巡？」為題在網路散布，台中市警局特予澄清。

有民眾拍攝16日清晨6時許，台中市警局與保四總隊的140名警力，列隊前往台中市大肚區的鑾轎接轎點，影片16日在網路以「媽祖出巡？還是警察出巡」，暗指警方大陣仗執行專案勤務，台中市警局認為，在網路流傳的影片標題，有誤導民眾之嫌，提出澄清。

影片來源：聯合新聞網

統促黨主席張安樂在9日於彰化民生地下道引發糾紛後，台中市警局對於大甲媽回鑾提高警覺，嚴守類似狀況再度發生，而在16日有接獲情資，有心人士有意在大甲媽回鑾行經彰化、台中一帶時，利用三至五人的小團體，刻意在接轎熱區，引發衝突，造成社會滋擾。

台中市警局為因應可能衝突，16日清晨6時許，由台中市警局與保四總隊共組的140名警力，在台中市大肚區沙田、營埔二街，以及沙田路二段等地部署，由帶隊官整隊的方式，將隊伍往南帶往沙田、自由路南端路鑾轎，進入大肚市區鑾轎接駕點。

台中市刑大表示，勤務執行時，同時間有一群人民團體組隊往接轎點行徑，行程移動警力與接駕團體同框的畫面。

台中市刑大澄清，16日勤務過程都恪遵勤務紀律，目的在以優勢警力，震懾消弭有心人士或不法分子藉機搶轎鬧事的企圖，而勤務也圓滿結束，沒有衍生任何搶轎或警民衝突。