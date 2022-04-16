女畫家侯翠杏逛街摔倒膝裂 SOGO判賠366萬

侯翠杏4年前到SOGO百貨逛街被絆倒受傷，法院15日判SOGO百貨賠366萬台幣 。(本報資料照片)

知名抽象畫家侯翠杏4年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂得開刀治療，至今持續復健中，她認為SOGO百貨有疏失，提告請求賠償739萬元(台幣，下同，約25萬美元)；台北地方法院昨判SOGO百貨、董事長黃晴雯等人應連帶賠償183萬餘元，另SOGO百貨額外負擔懲罰性賠償金，共計366萬餘元，可上訴。

侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯政廷之女，大學時代開始投入藝術創作，走向抽象畫繪畫之路至今超過半世紀，現年70餘歲，也在台灣大學教導藝術課程數十年，保持創作活力。

侯翠杏2018年9月20日到SOGO百貨忠孝館逛街，因現場增設櫃位，地板上鋪設臨時電源線，她被絆倒顏面流血，緊急送醫急救，膝蓋也因此半月板破裂，動手術 治療後需長期復健。

她認為SOGO百貨疏於警示臨時鋪設的電源線，固定用的膠帶和地板同色系，難以被注意，且認為SOGO沒有誠意道歉彌補，提告請求SOGO百貨、董事長黃晴雯等人賠償醫藥費、精神慰撫金、懲罰性賠償金等，共計739萬6958元。

台北地方法院審理後，今認為SOGO百貨確實有疏失，判SOGO百貨、黃晴雯等人應連帶賠償183萬4037元，另SOGO百貨需再負擔一倍的懲罰性賠償金，也就是183萬4037元，共計366萬8074元。