我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

女畫家侯翠杏逛街摔倒膝裂 SOGO判賠366萬

記者林孟潔／台北15日電
侯翠杏4年前到SOGO百貨逛街被絆倒受傷，法院15日判SOGO百貨賠366萬台幣 。(本報資料照片)
侯翠杏4年前到SOGO百貨逛街被絆倒受傷，法院15日判SOGO百貨賠366萬台幣 。(本報資料照片)

知名抽象畫家侯翠杏4年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂得開刀治療，至今持續復健中，她認為SOGO百貨有疏失，提告請求賠償739萬元(台幣，下同，約25萬美元)；台北地方法院昨判SOGO百貨、董事長黃晴雯等人應連帶賠償183萬餘元，另SOGO百貨額外負擔懲罰性賠償金，共計366萬餘元，可上訴。

侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯政廷之女，大學時代開始投入藝術創作，走向抽象畫繪畫之路至今超過半世紀，現年70餘歲，也在台灣大學教導藝術課程數十年，保持創作活力。

侯翠杏2018年9月20日到SOGO百貨忠孝館逛街，因現場增設櫃位，地板上鋪設臨時電源線，她被絆倒顏面流血，緊急送醫急救，膝蓋也因此半月板破裂，動手術治療後需長期復健。

她認為SOGO百貨疏於警示臨時鋪設的電源線，固定用的膠帶和地板同色系，難以被注意，且認為SOGO沒有誠意道歉彌補，提告請求SOGO百貨、董事長黃晴雯等人賠償醫藥費、精神慰撫金、懲罰性賠償金等，共計739萬6958元。

台北地方法院審理後，今認為SOGO百貨確實有疏失，判SOGO百貨、黃晴雯等人應連帶賠償183萬4037元，另SOGO百貨需再負擔一倍的懲罰性賠償金，也就是183萬4037元，共計366萬8074元。

手術

上一則

陳時中曝台病例數破百萬不是不可能 專家用公式算出來

下一則

黑白集／立委發言分量 不如波蘭記者

延伸閱讀

馬達從天而降砸傷路跑男 北市府判賠927萬

馬達從天而降砸傷路跑男 北市府判賠927萬
黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬

黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬
新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬
成都火鍋店用地溝油 被判重賠1376萬元

成都火鍋店用地溝油 被判重賠1376萬元

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取