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罵新黨王炳忠狗兒子 「館長」陳之漢再判賠30萬

記者柯毓庭／新北15日電
「館長」陳之漢辱罵新黨青年軍王炳忠，被判拘役30天，民事再被判賠30萬台幣，加上公開發布敗訴判決3日。(本報資料照片)
「館長」陳之漢辱罵新黨青年軍王炳忠，被判拘役30天，民事再被判賠30萬台幣，加上公開發布敗訴判決3日。(本報資料照片)

新黨青年軍王炳忠在去年前總統李登輝辭世後於臉書發布「終於死了」等文字，引起「館長」陳之漢不滿，也在臉書發布「丙中狗兒子」，又於同年8月在直播上辱罵王是「共匪」、「賣國賊」、「中國狗」等，新北地方法院日前依妨害名譽處館長妨害名譽拘役30天，可易科罰金。昨民事判決出爐，館長需再賠償王炳忠30萬元(台幣，下同，約1萬美元)，並應在臉書、YouTube上刊登民事敗訴判決3日、設成置頂貼文。

館長不滿去年7月30日李登輝辭世當晚，王炳忠在其臉書上發布「終於死了」等文字，於自己臉書粉絲專頁「飆捍」上公開發布「丙中狗兒子」等文字，又在王炳忠於臉書表示準備提告後，在同年8月2日晚間開直播，以「共匪」、「中國狗」、「賣國賊」、「垃圾」、「弱智」等語言辱罵，王炳忠因此提告妨害名譽。

館長僅坦承有發表言論，辯稱「丙中」非指王炳忠，且直播時未提及王炳忠姓名，辱罵非針對王炳忠所為，但新北地院審理後，認為館長已觸犯妨害名譽，依妨害名譽拘役30天，可易科罰金。

昨民事部分判決出爐，法官認為館長確實侵害王炳忠的名譽權，判館長需賠償30萬元，並要求館長應在其名為「飆捍」的粉絲專頁、名為「飆悍館長」的YouTube頻道兩處上刊登民事判決三日，且需將貼文置頂。

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