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擋地層下陷 陳吉仲喊喝高粱救高鐵 蘇煥智批邏輯有問題

記者周宗禎、彭宣雅╱綜合15日電
農委會主委陳吉仲（中）與台南市長黃偉哲（左）、金門縣長楊鎮浯（右）出席金酒契作高粱播種祈福會，並建議高鐵雲嘉南沿線應改種抗旱高粱節省灌溉用水。(記者周宗禎／攝影)
農委會主委陳吉仲（中）與台南市長黃偉哲（左）、金門縣長楊鎮浯（右）出席金酒契作高粱播種祈福會，並建議高鐵雲嘉南沿線應改種抗旱高粱節省灌溉用水。(記者周宗禎／攝影)

台灣高鐵在雲嘉南路段因農用大量抽取地下水，近年面臨軌道沉陷危機，農委會主委陳吉仲昨出席金酒契作高粱播種祈福會表示，種抗旱高粱可節省灌溉用水，與金門縣長楊鎮浯及金酒公司呼籲，「喝高粱救高鐵」。不過業界人士認為，這說法根本邏輯錯誤，要挽救地層下陷與種高粱無關，面積這麼少，要救地層下陷根本「杯水車薪」。

台灣高粱原品種易因降雨穗上發芽發霉，種植面積逐年下降，台南農改場研發高粱新品種「台南7號」、「台南8號」對抗發霉能力提升，農委會媒合金酒公司與雜糧產區農會今年首度契作產銷履歷，昨台南市學甲區農會代表與金門酒廠簽約，首期契作高粱532公頃，全數申請產銷履歷驗證。

台南區農業改良場表示，高粱新品種在生育全期不需灌溉，大幅降低農民投入栽培成本，且降低灌溉水需求，有助改善部分農地地層下陷問題。

陳吉仲表示，原種稻農地若改種高粱每公頃可節水1萬公噸，換算成製作高粱酒，平均「每瓶高粱酒省水3.5公噸」，在高鐵雲嘉南沿線更應積極推廣高梁耐旱作物，目標要拚1萬公頃，以高粱替代稻作節水效能。經換算種植1萬公頃高粱，等同省下至少一座南化水庫的水量。

前台南縣長、律師蘇煥智表示，談種高粱救高鐵，根本是「邏輯有問題」，地層下陷應該去查20至30公尺深層地下水的流失問題，種植作物這種屬於表淺的水源，要影響地層下陷實在不太可能。

某地方農業官員聞訊忍不住直言，彰雲嘉南的地層下陷問題，主要仍是台灣產業發展主軸在工業、高科技產業，國家發展了高耗能產業，讓原本的農業用水大量移撥到工業使用，但各界卻回頭要求農業節水、怪農業用水多，這合理嗎？是笨蛋嗎？

他表示，要救高鐵下陷，何不查查工業用的大型深水井用多少水源，身為農業最高主管機關，若不了解這前因後果，「真是不可思議」。

該名官員也說，過去喊造林救高鐵，現在說喝高粱酒救高鐵，就算要救高鐵，台灣水稻生產面積1年27萬公頃，高粱現在1年要種1000公頃，兩相對照杯水車薪，高粱種植面積這麼少，還不足23個鄉鎮耕種，要怎麼救高鐵。

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