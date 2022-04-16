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27.5元→3.5元 長榮國際股息大縮水 弟弟派斷大哥金脈

記者黃淑惠、何醒邦／台北15日電
傳張國政將回長榮航。(本報資料照片)
傳張國政將回長榮航。(本報資料照片)

長榮集團經營權之爭持續上演攻防戰。長榮國際昨日召開新一屆第三次董事會，通過七大議案，其中修正百億股利配發案，推翻前一任董事會通過的每股配發現金股利27.5元(台幣，下同，約0.9美元)，直接砍到3.5元。哥哥派的老大張國華委託董事戴錦銓代為出席，戴錦銓在董事會中逐案表達不同意或修正意見。

長榮國際昨天董事會通過的七大議案，分別為更改股東會召開時間及地點、修正2021年度盈餘分配、修正2022年度營運計畫、修正向「長榮海運承租辦公室」、修正「終止經營船務代理業並配合修訂本公司章程」、授權董事長設置「策略諮詢委員會」及尊崇禮遇創辦人遺孀李玉美等案。

其中弟弟派大團結一起擋下百億股利案，每股現金股利由27.5元降為3.5元，派發的現金由原來的百億元降為14億元。

據了解，弟弟派的老二、老三不認同大哥任內的長榮國際股利案，以長榮國際發行4億股，每股配現金27.5元計算，總共配出110億元現金股息，長榮國際帳上未分配盈餘200多億元立刻減半，等於帳上逾百億現金沒了，弟弟派在拿下多數席次後，在昨天董事會中直接否決推翻這個議案。

市場解讀，此次弟弟派降低股利分派主要為守住金庫，為未來各項投資保留最大可能性，原先兩派有默契發放10元現金股息，弟弟派在擁有董事席次優勢後，直接砍到3.5元，老二、老三守住金庫，才能為明年改選的長榮航空、長榮海運備戰，兩邊戰火很難停歇。

此外，長榮控股公司長榮國際變天後，屬於泛弟弟派的新董事長鄭深池，先撤換長榮國際派在長榮鋼鐵的法人代表，立榮航空董事長也改由星宇航空董事長張國煒接下，昨立榮又改派在長榮航太的三席董事，由星宇人馬接手。在弟弟派步步進逼下，接下來還會改派長榮航、中再保等上市公司法人董事代表，大房三子張國政也將回歸，擔任長榮航等兩家公司董事。

張國政曾被外界形容為性格最像總裁張榮發的接班人，15年前他與張榮發鬧翻，旋即淡出集團核心，轉調長榮轉投資的中央再保險公司任副董。

長榮 投資 股息

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