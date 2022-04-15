台股史上最強 台積Q1財報出爐「一天賺22億」

台積電。（路透）

台積電 14日公布首季財報，稅後純益、毛利率 、每股純益同創新高，市場驚艷，單季大賺2027.3億元（台幣，下同，約69.82億美元），等於一天賺逾22.5億元，換算每小時獲利近1億元，是台股史上最強；毛利率衝上55.6%，超越財測高標，每股純益7.82元，優於市場預期。

針對產能議題，台積電總裁魏哲家指出，台積電維持今年產能吃緊的看法，也不會有所謂降低價格議題。目前產能仍不能滿足客戶需求，正在努力支援客戶成長所需。

台積電昨天股價收平盤573元，外資轉為小賣1,517張；周四ADR早盤由紅翻黑，跌幅約2%。

台積電昨天舉行線上法說會，公布首季稅後純益2,027.3億元，季增22%，年增45.1%；毛利率為55.6%，較前一季與去年同期均大增超過2.9個百分點，並超越財測高標（55%）；營業利益率為45.6%，較前一季與去年同期增加逾3.9個百分點；稅後純益率41.3%，季增與年增2.7個百分點以上。

台積電財報顯示，今年首季營收 季增12.1%，稅後純益增幅則大於營收增幅。若以美元計算，首季營收175.7億元，超越公司原先預期172億美元高標，創新高，季增11.6%，年增36%。

台積電財務長黃仁昭指出，首季營收與毛利率超標，除了成本改善和價值提升，主要是先前匯率假設的差異。台積電先前預估毛利率基於新台幣27.6元兌1美元的匯率假設，該季實際匯率為新台幣27.95元兌1美元，促使毛利率相較於先前預估，存在約50個基點差距。

台積電統計，今年首季5奈米製程出貨占比二成，7奈米約三成，總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到該季晶圓銷售金額的五成。終端應用方面，台積電今年首季高速運算（HPC）營收貢獻占比已首度超越智慧手機。台積電統計，首季HPC營收占比41%，智慧手機則約40%，分別居前二大應用。

台積電統計，今年首季六大應用均優於前一季，其中高速運算與車用同步季增26%，增幅最顯著。

台積電預期，第2季若以新台幣28.8元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於56%到58%，季增0.4至2.4個百分點，營益率估介於45%到47%，季增0.6至1.4個百分點。

展望2022年，這個晶圓代工龍頭的支配地位看來更加鞏固，台積電也懂得善加利用「價值銷售」這項優勢，來創造獨一無二的競爭力。

台積電昨天舉行法說會，財務長黃仁昭說：「毛利增加的主因是成本改善，以及價值銷售努力。」

彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，黃仁昭所謂的「價值銷售」（value-selling），指的是台積電很能說服客戶相信，值得花更多錢取用台積電獨步全球的製造技術。諸如蘋果、輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾等客戶，都相信這一套。