長榮家族遭「有心人士」搞破壞？ 張國煒嗆：知道是誰就槍斃

張國煒14日以大股東身分重返長榮、接任立榮航董事長。（記者許正宏／攝影）

六年前被逐出長榮 集團的星宇航空董事長張國煒，昨天以大股東身分重返長榮、接任立榮航董事長。外界關心星宇與立榮未來走向，他說，兩家公司不會合併，但會在業務上合作；至於大哥張國華頻向弟弟派喊話「快來談」，張國煒也意有所指說，長榮是父親張榮發畢生心血，兄弟姐妹大家都有股份，不要被外人所操縱、有心人士破壞。

立榮航空昨天召開臨時董事會，會中通過三大議案，包括立榮航空董事長由張國煒當選，同時解任總經理林志忠，新任總經理由星宇航空董事長特助周寶裕出任。

長榮國際表示，張國煒是立榮航空最大股東，具有航空專業，目前長榮國際無法獨立經營立榮，為了立榮長遠穩定發展、兼顧社會公眾利益，因此決定支持張國煒擔任立榮董事長。

長榮經營權之爭出現戲劇化轉折，「泛弟弟派」拿下控股公司長榮國際後，日前改派立榮航空法人董事，張國煒昨出任新董事長。張國煒說，他現在狀況算是「代管」立榮，立榮在國內線的市占率達六成，首先會顧好大眾行的權利，不因家族事務影響到消費者權益；星宇與立榮不會合併，但會合作，例如國際線轉機國內線或兩岸線。

長榮國際變天後，張國華三度拋出「清算賣股救長榮」的解方，要張國明、張國政、張國煒三位弟弟趕快談。張國華認為要保持集團完整性，最好的辦法就是解散「巴拿馬商長榮國際」及「長榮國際」兩間家族控股公司，兄弟四人取得各自的財產，再去投資 所想要經營的公司，「或其他兄弟將本人張國華的股權買下，否則長榮經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。」

張國煒指出，大哥跟誰談，他都持開放態度，他一直都很尊重大哥。不過，他也指出，大哥一方面希望不要分家，又說老爸過世就註定要分家，一方面卻又要解散長榮國際與巴拿馬長榮，似乎有點矛盾與衝突，他還開玩笑說，「我不清楚他的想法，他看起來有點嗑藥」，但他相信，家族兄弟之間，還是希望集團永續穩定經營。

他更意有所指說，「我唯一不喜歡看到的，就是這中間有太多有心人士在搞破壞，讓兄弟們吵架」。被問到有心人士是誰？張國煒則說，「我若知道是誰，我就把他槍斃了。」

外界認為，接掌立榮董座，是否為他跟二哥張國明、三哥張國政的協議？張國煒再三表示，不是協議，接掌立榮就是家族業務分工，且星宇本來就有計畫申請國內線。