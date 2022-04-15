一生沒喝過水… 151件台灣獼猴虐養遍全台

動保團體呼籲，政府應依照國際趨勢，明文禁止人工飼養靈長類動物。（圖：台灣動物社會研究會提供）

台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物滿三年，動保團體接獲151件遍布全台的違法飼養台灣獼猴通報案件，例如關籠導致焦慮自殘、一生從未喝過水、骨骼嚴重變形難以行走，呼籲修法禁止飼養並全面展開救援。農委會昨允諾一個月內清查，擬將台灣獼猴列為禁止飼養的「黑名單」，並訂定相關罰則。

動保團體昨揭露，近年田野調查發現許多台灣獼猴遭人以農害防治為由，私自單獨圈養在小鐵籠，許多獼猴出現籠內來回走動、不停搖晃身體、吸吮手指等異常刻板行為；有台灣獼猴自幼被養在無日照的狹窄鐵籠，無法正常活動、導致骨骼變形，多位飼主聽信謠言，為了要讓台灣獼猴永遠「長不大」，因此不提供飲水，更有猴子被鐵鍊限制行動，慘遭鐵鍊纏繞吊死。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，許多不肖人士捕捉野生動物、甚至「弒母取子」，卻堅稱是救傷、拾獲、農害防治取得，主管機關也不介入，網路買賣嬰幼猴資訊相當氾濫，懷疑人工繁殖台灣獼猴以供應寵物市場的產業鏈已形成。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣獼猴降為一般類卻沒配套，近年人猴衝突事件劇增，政府對一般類野生動物救援及收容量能也不足，多數縣市態度消極，讓違法飼養更嚴重。

農委會畜牧處說，虐待台灣獼猴並導致重要器官功能喪失，可處兩年以下徒刑及罰金，將與林務局及地方政府對通報案件展開稽查，目前正在研擬不適合飼養的動物「黑名單」及罰則等相關配套。林務局說，野保法難以規範單一物種，會跟畜牧處討論是否透過動保法修法禁止飼養台灣獼猴。