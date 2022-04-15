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台版「絕命毒師」 成大化學博士欠債40萬 竟在校內製毒

記者張宏業／台北15日電
成功大學化學博士張恩銘涉嫌用成大實驗室設備替製毒集團調配三級毒品喵喵製造比例，台北地檢署14日依毒品罪嫌起訴。（本報資料照片）
成功大學化學博士張恩銘涉嫌用成大實驗室設備替製毒集團調配三級毒品喵喵製造比例，台北地檢署14日依毒品罪嫌起訴。（本報資料照片）

成功大學化學博士張恩銘負債，涉嫌用成大實驗室設備替製毒集團調配三級毒品喵喵製造比例，每次收取3000元（台幣，下同，約104美元）至1萬元。檢調在宜蘭縣破獲製毒工廠查扣247公斤喵喵，他被拘提稱只是檢測化妝水，台北地檢署昨天依毒品罪嫌起訴。

據了解，張恩銘曾在上市公司元太子公司元瀚材料擔任先進材料部顧問及專案副處長，也是成大化學系教授助理、中研院基金體中心博士後研究員，博士論文是研究萃取物機能分析，因熟識系上教授，且有產學合作，可使用成大實驗室。

檢調查出，張在大陸從事清潔劑事業出狀況被求償40萬元，負債消息被酒店幹部得知，輾轉傳到蕭姓毒梟耳中，蕭向張提議檢驗進口毒品原料純度，可幫忙還債。

張將蕭送來的喵喵原料帶進成大實驗室，親自或謊騙陳姓研究生用超導核磁共振儀檢驗成分，進而指導製毒集團製造比例。有研究生抱怨，張帶去分析的液體發出惡臭，但張稱只是檢驗公司研發中產品。

檢調去年1月在宜蘭搜索製毒工廠，查獲247公斤喵喵，從犯嫌的通訊軟體對話紀錄發現「張博」，查出是張恩銘，去年8月拘提他，從他住家搜出少量喵喵及原料，還在電腦發現三張化學成分光譜圖。

張稱，與蕭等人有債務關係，帶到實驗室的是化妝水，不是毒品。對於電腦中光譜圖，陳姓研究生指稱是張委託的檢驗結果，他無法從光譜分辨是毒品。

檢察官林劭燁認定張恩銘為蠅頭小利，利用化學專才勾結製毒集團，犯後無悔意，建請法院重判，並發布通緝追查蕭姓毒梟。

毒品 檢測 檢察官

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