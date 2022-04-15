洩前男友個資 網紅「工地波神」判刑3月賠22萬

被稱為「工地波神」的藝人舒舒，3年前懷疑前男友偷了她的鑽戒，在網路PO出簡男住處外觀及門牌等，簡男認為被誣指，憤而提告。（取材自Instagram）

有「工地女神」之稱的網紅舒舒（現藝名曾恩琦，本名曾子芸）弄丟一只5.2克拉鑽戒，懷疑是飯店小開、簡姓前男友偷的，在Instagram限時動態PO出簡住處外觀、門牌、夜店影片等，標記「在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」，最高法院依她違反個人資料保護法判刑3月定讞。

簡和舒舒曾是男女朋友，2019年8月3日分手，但舒舒同年7月弄丟一只鑽戒，懷疑簡竊取鑽戒，心生怨恨，同年10月30日凌晨在Instagram限時動態刊登簡住處附近的餐廳招牌、公寓門牌和大門照片，再以簡在夜店的影片、照片作為背景。

舒舒在限時動態標記「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」、「一起抓壞人」等語，指摘簡是專門在夜店竊取有錢女性財物的壞人。

簡報警提告，舒舒否認犯行，辯稱她鑽戒被偷而報案，警方採證結果出爐，她認為簡涉有重嫌，也表明要對簡提竊盜告訴，Instagram貼文只是單純文字敘述，目的只是提醒身處夜店女孩應注意自身安全，她沒有指名道姓，一般人無法從截圖資料、文字得知影射對象為簡。

法院認為，舒舒Instagram粉絲人數約有3萬7000人，並有1453人追蹤，而限時動態內容已揭露簡的個人資料，有關注舒舒Instagram帳號的朋友，都可以透過限時動態內容知道所指的人是簡，損及簡的名譽，確實已經違法，依違反個資 法判刑3月定讞。

民事部分，簡稱自己沒有偷拿鑽戒，舒舒的言論已經侵害他的隱私 權、名譽權，請求賠償100萬元（台幣，下同，約3.4萬美元）；法院認定舒舒言論已侵害簡的權利，須負賠償責任，判舒舒應賠償簡22萬元，案件上訴高等法院審理中。