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一大突破 外交部新聞稿、發言人都提過

記者 張加

立委說，以台灣名義參加OOC，被外交部視為一大突破，但14日外長吳釗燮卻否認：「視為一大突破不是我們講的，是媒體講的。」外交部究竟有沒有說過以台灣名義參加OOC是一大突破？

查核一：外交部新聞稿

根據外交部11日提供給媒體新聞稿指出，本屆會議我國以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀；張子敬並將於14日的大會議程「解決海洋汙染」場次中，向全體與會者發表對解決海洋環境汙染的專題演說，「這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升」。

不過，14日在外交部網站查詢該新聞稿，「這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升」，已改為「這是我國參與國際海洋活動的一大提升」。

查核二：外交部發言人

外交部發言人歐江安12日在例行記者會回應有關提問說，本次爭取到以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎；「突破過往台方僅以NGO或學者名義與會模式，是台灣參與國際海洋活動層級的一大提升，也顯示台灣推動海洋事務成果受到國際肯定」。

查核三：環保署長受訪

三立新聞網13日報導，環保署長張子敬接受專訪說，「以往我們在很多場合都會受到相關這樣的打壓，（這次）正式的職銜來表達，我覺得這是一個很重要的突破」。

結論：吳釗燮說法不實

外長說法不符事實。以台灣名義參加OOC，確實曾被外交部與環保署長視為突破與提升。

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