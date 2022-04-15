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台灣參加OOC 外長吳釗燮：突破是媒體講的

記者張加／台北15日電
立委質疑未以中華民國參與OOC 吳釗燮說，你覺得我們不想嗎？（記者曾吉松／攝影）)
立委質疑未以中華民國參與OOC 吳釗燮說，你覺得我們不想嗎？（記者曾吉松／攝影）)

中華民國以台灣名義參與13日至14日在友邦帛琉舉行的「我們的海洋大會」（OOC），環保署長張子敬則以官銜出席；國民黨立委溫玉霞昨天質疑，為何未以「中華民國」名義參與；外交部長吳釗燮回說，「你覺得我們不想嗎？你覺得外交部放棄了中華民國這個名號嗎？」

立法院外交及國防委員會昨邀請吳釗燮報告，多位立委詢問台灣參與OOC、OOC網站為何將張子敬簡歷的「中華民國」刪除、是否可能參加下月舉行的世界衛生大會（WHA）等議題。

有關WHA，吳釗燮受訪表示，「目前是還沒有收到邀請函」，希望可以爭取到更多支持台方的單位和國家。

溫玉霞質詢提及，以台灣名義參加OOC，外交部視為一大突破；吳釗燮卻說，「視為一大突破不是我們講的，是媒體講的。」國民黨立委江啟臣質詢時，吳也說，外交部沒有強調外交突破。

吳釗燮指出，OOC是國際組織，過去參與層級沒有這麼好，現已是一大進步，「台灣能用台灣名義參加，已經是經過很多努力」。

一般而言，爭取參與國際會議的名稱有其順序，最優先的是正式國號，若無法達成，再爭取以其他名稱實質參與，包括這次使用的台灣。吳釗燮說，這次參與OOC的名義與官銜經過努力爭取，也是「大家講好的」。

問題來了，若以台灣名義參與，是台灣與主辦、協辦、參與方的共識，為何會議召開前，張子敬的講者簡歷會寫「自2019年起領導中華民國（台灣）環保署」，寫了之後卻刪除，豈不反而難堪？

另一問題則是，江啟臣等多位立委都提到外交部強調這次參與為一外交突破，吳釗燮卻在答詢時稱突破「是媒體講的」，外交部僅強調為一大進步。

民眾可以理解台灣面臨的國際現實與處境，但難以理解外長的態度；民眾同感疑惑的，應是為何會前台方興高采烈宣傳「最高層級」、「首次以官方身分受邀」等進展，會議召開後，不但「中華民國」被消失，連「一大突破」都不敢承認。

中華民國 國民黨 江啟臣

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