新聞評論／民眾痛苦指數飆 難道只因通膨？

全球高通膨如同壓力鍋，主計總處表示，今年痛苦指數將突破6%。（記者林澔一／攝影）

通膨風暴席捲全球，蔡政府似以為台灣能一枝獨秀，主計總處年初堅持今年全年消費者物價指數 （CPI）將低於2％。但日前最新統計出來，台灣3月的CPI為3.27％，遠遠高於政府預估。不僅如此，主計總處也下修今年的經濟成長預測，由4.42％降為4.02％。根據最近數值，今年失業率加上通貨膨脹 率，民眾全年「痛苦指數」將會破六；事實上，2月即已飆至6.92。

不要小看這個數字，「物價上漲」和「失業率」都是影響人民生計的切身因素；一碗魯肉飯、一個便當漲價，都會讓許多基層民眾生活感到拮据。和歷年相比，飆破六的痛苦指數，更是最近十年的新高。從2017年開始，台灣痛苦指數分別為4.38、5.06、4.29、3.62、5.94，至去年已創下九年新高；今年失業和通膨雙箭齊發，人民只會苦上加苦。

主計處先前對通膨的預估太過樂觀，主要是未曾考慮俄烏戰爭引發的變數，也輕忽當時已殺機深重的油氣價格。但即使最近加入俄烏戰事的衝擊後，主計總處依然不改輕忽與樂觀，僅微修物價指數及經濟成長率，生怕把數字弄得太真實。這點，對比央行和其他機構的預估，即可見虛實。試想，美國3月的通貨膨脹率已高達8.5％，西班牙是9.8％，德國7.3％，分別創下三、四十年來的最高。而台灣3.27％的通膨，是務實的預測嗎？

俄烏戰爭直接造成能源、糧食和肥料價格大漲，西方的金融制裁及禁運，也導致半導體材料所需之稀有金屬缺貨，影響全球生產。此外，近期中國大陸為控制疫情，在上海、廣東等重鎮進行大規模的管控及封城，造成不少企業被迫停產；對台灣而言，則增添了供應鏈中斷的危機。此一衝擊，嚴重程度恐不亞於俄烏戰爭的溢出效果，絕不可掉以輕心。

今年是選舉年，蔡政府無論如何要把經濟數字做得漂亮，才能讓人民繼續票投民進黨。問題是，這種「溫水煮青蛙」的策略，真能煮掉老百姓對日常生活的痛苦感受嗎？且不說政府是故意在數字上造假，但光就消費者物價指數而論，許多國家都將「房價 」的漲跌納入指數，但台灣主計總處的算法卻刻意略去「房價」，不免使物價漲跌數值失真。以去年的情況看，有15個縣市的平均房價漲幅在三成以上；如將房價計入，台灣去年通膨怎麼可能低於2％？

蔡政府顯然清楚自己隱瞞了什麼，因此行政院上周主動宣布，7月起「退休軍公教」的月退金將調高2％。此舉看似貼心，但明眼人都知道，這2％調整其實只夠那條通膨惡龍一口吞掉，什麼都不剩。政府如此做法，只是先行示好，避免挨轟冷酷罷了。同樣的道理，廣大的勞工大眾今年若未獲加薪2％以上，就會變成實質減薪的受害者。政府不斷誇口經濟情勢大好，稅收如何超徵；說穿了，只為方便自己頻頻揮霍補貼、政策買票，有多少民眾分享到那些美好果實？

十年來最大「痛苦指數」的出現，讓人憂傷的，其實不只是因為通膨高漲，而是當年那個「謙卑」自許的政府變成了橫行霸道的傢伙。台灣好不容易建立的民主體制，倒退回一黨獨攬的局面；原本鼓勵制衡的設計，變成了沆瀣一氣的樂園；原本分層負責的政府，變成責任下推的流風；原本希望追求公平正義，如今只剩滿口大話和無盡大內宣。沒錯，看到台灣民主政治的大倒退，看到為官無品還自以為是的行徑，才是最大的痛苦。