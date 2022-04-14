張國煒王子復仇 重返長榮掌立榮 星宇擴版圖加分

張國煒2016年遭大房兄弟以股權優勢撤職，時隔六年再度回歸長榮集團。圖為2015年他與長榮新機合影。(本報資料照片)

長榮 經營權之爭再度出現戲劇化轉折，「弟弟派」再出手，昨改派立榮航空法人董事、星宇航空董事長張國煒將重返長榮集團，並在今天接任立榮董事長。另為強化泛弟弟派團結，長榮控股公司長榮國際董事長鄭深池明天將召開董事會，新增張國煒母親「李玉美尊榮方案」。

長榮國際2月改選董監，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟，奪得四席過半席次，贏了哥哥派大房長子張國華。

雖然張國華三度拋出「清算賣股救長榮」的解方，但弟弟派不埋單，鄭深池日前已撤換長榮國際派駐在長榮鋼鐵的法人代表張國華與柯麗卿；而長榮國際勝選的關鍵，就是張國煒一家與大房弟弟派合作，所以在立榮航空有兩席法人董事的長榮國際，昨天撤換哥哥派的老臣戴錦銓及原董事長林志忠，加上張國煒的雲杉公司在立榮有三席法人董事，等於不用改選就直接過半，拿下主導權。

立榮預計今天召開臨時董事會，推選張國煒為立榮新任董事長，也替後續立榮與星宇的合作或合併，開啟序幕。

六年前張榮發過世後，張國煒立即被大房三兄弟聯手掃地出門，後來自創星宇航空，表明不想再和大房攪和；時隔多年，張國煒在大房內鬨的合縱連橫下，再度回歸集團，頗具戲劇性。

新任長榮國際董事長鄭深池，繼撤換長榮國際派駐在長榮鋼鐵與立榮航空的法人代表後，明天又將大舉召開董事會奪回糧草，翻案先前張國華通過的「百億股利案」。

3月22日，長榮國際上一屆最後一場董事會，還擁有主場優勢的張國華大動作提案，將原訂每股配發10元(台幣，下同，約0.3美元)現金股利，一口氣加碼到27.5元，總計將配發110億元，但長榮國際去年獲利才約28億元，往年配發股利3至4元，

熟悉經營權的律師說，雖然大房三兄弟因各持股18%，可分得約20億元現金，但對弟弟派來說，上百億現金沒了，等於資源被削弱，公司空了一半，所以一定要否決高股利政策、守住金庫，才能為明年改選的長榮航空、長榮海運備戰。