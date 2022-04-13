張國煒接立榮董事長 認同長榮還是「張家人」來管

張榮發四子張國煒今天正式接任立榮航空董事長（記者黃淑惠／攝影）

張榮發四子張國煒今正式接任立榮航空董事長。張國煒會後表示，父親往生前交待要把集團顧好，現在就是在做這件事，兄弟能好好把集團的產業分工做好為最重要目標，這些都是張家的產業，家裡的事情家裡處理，顧好大眾行的權利為原則，不能因為家族事務影響到消費者權益。

張國煒表示，長榮 航跟立榮在自己擔任董事長任內曾經談過合併，也因為這個原因，在長榮國際支持下，現在才能回來立榮擔任董事長。立榮跟長榮航空有很多的合作，立榮跟長榮航都會很理性在談合作內容，相信大家都會以消費者行的權利來談，家事跟公事分開。

立榮航空今天假長榮桂冠酒店舉行董事會。（記者黃淑惠／攝影）

張國煒說，「父親往生後曾經跟大哥談過，後來談的內容沒有結果，說真的，父親過世了，大哥就是為父，自己排到老四，也不能多講話，最小的弟弟講話沒有什麼分量，這畢竟是我父親的產業，目前的共識就是集團分工，把集團的業務顧好，航空系統影響到大家行的權利，要保障消費者的權利」。

張國煒表示，兄弟生氣歸生氣，但都是兄弟，但都是總裁拚下來的產業，還是要由張家人來主持，誰有能力誰就去管理。至於要不要跟老大談？激情過後，還是要想一個對集團長治久安最好的方法，沒有人想要去毀壞集團，接手立榮目前還沒有什麼想法，講現實一點就是代管。

張國煒也再次強調，都不是什麼協議，大家都張家人，講協議很怪，大家都有股份、都是董事。長榮集團要如何不分家來進行分工，是一個很大的工程。