通膨吃薪資 痛苦指數恐破6％ 近10年新高

全球高通膨如同壓力鍋，民眾對國內物價上漲也非常有感，主計總處主計長朱澤民表示，今年痛苦指數將突破6%。（記者林澔一／攝影）

全球高通膨如同壓力鍋，民眾對物價上漲也非常有感，薪資都被通膨「吃掉」；尤其受到美國升息、俄烏戰爭及大陸封城衝擊，主計總處主計長朱澤民13日表示，下修今年經濟成長率預估至4.02%，也預估今年全年失業率約3.6%、消費者物價指數 （CPI）年增率約2.48%，今年痛苦指數（物價指數+失業率）也將突破6%，來到近10年新高，通膨警戒值料將失守。

學者認為，痛苦指數飆高，就是停滯性通膨到來的時刻，必須非常警惕，提防經濟步入衰退 。事實上，民眾已經感受到「通膨又吃掉薪資增幅了」，主計總處公布受雇員工人數及薪資調查，在剔除物價因素後，今年前2月受雇員工實質經常性薪資為4萬1625元（台幣，下同，約1435美元），僅年增0.1%；實質總薪資為7萬3227元，年減0.16%，再次落入負成長。

中經院副院長王健全認為，痛苦指數與薪資負成長的關鍵都是CPI能否控制，若俄烏戰爭拖更久，通膨就很難控制，如果戰事不結束，通膨也不會結束。

立法院財政委員會13日邀請央行 總裁楊金龍、朱澤民、財政部長蘇建榮等官員，進行「因應疫情再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備詢。被問到今年經濟成長率是否會下修，楊金龍表示，各機構對台灣今年經濟成長率預測都有稍微下修，大約在3.8%，而央行理監事會3月中的預估為4.03%，目前認為還可以「保4」。

朱澤民表示，去年CPI年增率為1.96%，加上去年失業率3.95%，去年痛苦指數約為5.91%；不過來到今年2月，台灣人民痛苦指數上升至6.92%。

國民黨立委賴士葆則呼籲，國內3月CPI為3.27%，但消費者對物價感受度更高，實際感受甚至超過10%。

中央大學經濟系教授邱俊榮分析，通常失業率及物價指數會「一高一低」，正常會低於6%，若兩數據同時飆高，「就是停滯性通膨的時刻」，政府總體經濟政策就會面臨壓力，目前美國就處於痛苦指數飆高的窘境。

另有學者提到，台灣CPI組成項目並不包含房價 ，而美國CPI則有包含房價，因此政府其實不應拿國內數據與美國相比。