去年年終獎金 海運金融最樂

今年1、2月非經常性薪資各業別表現差異很大，尤其剔除物價因素後，實質總薪資呈現負成長，多數民眾感受到荷包相對縮水。（記者杜建重／攝影）

去年部分行業業績大爆發，主計總處公布薪資調查，業者年終獎金發放不手軟，若以業別來看，海洋水運業7.27個月、62萬2627元（台幣，下同，約2萬1480美元）最高，其次是金控業所屬的其他金融服務業7.09個月、平均43萬5749元居次，證券 貨期貨及金融輔助業5.52個月、35萬4831元排名第3。

相較之下，藝術娛樂及休閒服務業年終獎金平均0.31個月、住宿及餐飲業0.37個月、支援服務業0.4個月較低。陳惠欣表示，這三個業別受疫情 影響較大，年終獎金都不到0.5個月。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣進一步說明，今年1至2月工業及服務業平均非經常性薪資年增率為2.06%，其中工業部門年增4.86%、服務業部門年減0.1%，呈現兩個完全不一樣的狀況。

主計總處也公布2022年各行業受僱員工每人年終獎金平均為71968元（1.63個月），較2021年的70382元，增加1586元。

至於今年1、2月經常性薪資和總薪資，分別年增2.69%、2.42%，但因為1、2月消費者物價指數 （CPI）年增率高外，也由於1、2月非經常性薪資各業別受疫情影響表現各異，在剔除物價因素後，造成實質總薪資負成長。

陳惠欣表示，今年1至2月經常性薪資和總薪資，增幅都超過2%以上，表現其實算不錯；在非經常性薪資方面，因疫情影響年終獎金，尤其內需服務業受疫情重創，年終與績效獎金發放不佳，拖累非經常性薪資水準，也使得實質總薪資落入負成長。