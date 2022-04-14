雞肉荒也來了 陳吉仲連跳三票

陳吉仲半月前還信誓旦旦，保證「未來半年雞肉不缺貨」。最近他改口承認已啟動「專案進口」雛雞和受精蛋，否則養雞業者將無雞可養。（本報資料照片）

國內「蛋荒」警報還沒解除，最近又新增了「雞肉荒」。農委會主委陳吉仲半月前還信誓旦旦，保證「未來半年雞肉不缺貨」。最近他改口承認已啟動「專案進口」雛雞和受精蛋，否則養雞業者將無雞可養。陳吉仲信口濫開支票 ，神色始終誠懇，但結局總不脫跳票。

今年春節我國遇上10年來最嚴重的蛋荒，陳吉仲保證3月中不再缺蛋，並兩度祭出價格補貼。現在清明都過了，雞蛋供需仍未回穩，卻又新增了雞肉供應不足的問題。受俄烏戰爭及國際禽流感影響，我國進口雞肉數量減少；為此，農委會只能專案進口雛雞及受精蛋應急。陳吉仲先前稱不會專案進口，只過了十幾天，他的「保證」就被自己破功了。

除了雞和蛋，陳吉仲的水果保證也跳票。去年大陸暫停進口我國釋迦 及鳳梨，陳吉仲不去交涉，卻放話會透過內銷、外銷、加工3個途徑「搶救」。7個月過去，目前僅「內銷」一項目標達標，其餘皆跳票。陳吉仲話總是說得很滿，問起實踐率，卻很離譜。

最糟的是，我們鳳梨外銷鎖定日本 猛攻，最近卻被日本海關驗出害蟲，和銷大陸問題如出一轍。結果，有3成以上遭日方以燻蒸消毒，破壞了賣相和形象，有些只能廉價拋售。先前陳吉仲認為大陸故意找碴，不檢討自己的出口品質，今天只能苦吞惡性輪迴。