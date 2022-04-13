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全校停課標準鬆綁 家長、教團罵聲四起

台灣新聞組╱台北13日電
疫情指揮中心頒布校園防疫新制與停課標準。圖為新北秀朗國小學生下課，校方高掛防疫原則提醒做好防疫工作。(記者杜建重／攝影)
疫情指揮中心頒布校園防疫新制與停課標準。圖為新北秀朗國小學生下課，校方高掛防疫原則提醒做好防疫工作。(記者杜建重／攝影)

新冠肺炎疫情持續，昨本土新增551個案，再創今年新高。全台18縣市、274所學校停班停課，但標準不一，教育部昨頒布新制，高中職以下學校三分之一以上班級或十班以上停課，大專校院三分之一科、系、所班級停課，才需全校停課，新制今日上路。

教育部長潘文忠表示，過去一名學生確診，該班就停課，兩個班級確診，全校停課，但這一、兩周接到許多家長反映，低齡孩童居家上課，父母必須請假在家，盼妥適放寬，經與指揮中心討論後定出新規範。

除放寬停課規定，依據校園防疫新制規定，學校須設置「防疫長」，校園出現確診個案時，負責提供確診個案足跡、疫調匡列與確診個案的密切接觸者。

對於中央放寬停課標準，雲林縣長張麗善昨開出反對的第一槍，她說，12歲以下國小及幼兒園學童因未施打疫苗，因此不跟進教育部新政策，維持一人居隔，預防性停課一天，兩人居隔全校停課；一人確診該班停課十天、兩人確診全校停課十天規定。台中市長盧秀燕也擔心一下子放得太寬，家長與教師恐有疑慮，將徵求家長、教團意見再決定是否遵照中央規定。

桃園市家長會長協會理事長、立委萬美玲也抨擊，多數家長無法接受三分之一停課放寛新標準，「教育部是半夜夢見、還是擲筊來的？」很多家長聽到這項宣布一片批評罵聲，教育部「完全是不食人間煙火」。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽指出，小學家長不傾向放鬆標準，主因小學生多玩在一起，一班遭隔離可能已影響到其他班級，故家長多希望國小停課標準可再趨嚴謹。

教育部 防疫 疫情

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