快篩劑太貴 陳時中盼低於200元 藍促降100元以下

指揮中心指揮官陳時中 推估，以目前趨勢來看，快篩試劑已成主要防疫工具，指揮中心已聯繫雙北及桃園等高風險縣市，將盡快啟動「類普篩」，找出社區中的確診者；行政院長蘇貞昌表示，未來會比現在市面上每劑約300元（台幣，以下同）降很多；陳時中補充，盼每劑降至200元以下。國民黨 立院黨團則表示，應該要把價格購買透明化，壓在100元以下才能接受。

據本報系聯合報報導，陳時中表示，目前針對高風險縣市，只要提出簡易計畫，每一期配發20萬劑快篩試劑，到熱區免費發送。陳時中昨保證，近期籌組快篩國家隊，便宜且供貨無虞，呼籲民眾有需要再買，沒必要囤貨；疫情 指揮中心發言人莊人祥也說，已在加緊進行，希望月底前把價格往下壓。

陳時中補充，目前不包含已發給地方政府部分，衛福部有100萬劑快篩試劑庫存，而現在廠商滿載生產量一個月也能有約500萬劑，但還再與廠要求加班擴大生產產能，此外也已規畫進口取得快篩試劑。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，快篩價格降至200元以下是可行的，但前提為「量產化、降低運輸成本、無庫存成本。」國家若要徵用快篩試劑，可比照過去的口罩徵用方式，由政府協助運送，降低運輸成本，並讓業者降低庫存成本。

另據台北中國時報報導，國民黨立委吳怡玎昨質詢說，蘇貞昌指快篩試劑必須量足價穩，陳時中則說要降到每劑200元以下，但依照政府快篩試劑的採購價，國外是每劑95元、國產是每劑59元，政府希望的價穩是每劑多少元？

國民黨立院黨團書記長萬美玲表示，快篩可能成為生活必需品，負擔這麼大，價格僅壓在200元以下的價格還是無法接受，全民無法負擔，應該要把價格購買透明化，壓在100元以下才能接受。