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赴台探親放寬 陳時中：出國返台免隔離 6月有機會

台灣新聞組╱台北13日電
行政院傳出3名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，針對員工進行快篩。(記者蘇健忠／攝影)
行政院傳出3名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，針對員工進行快篩。(記者蘇健忠／攝影)

本土疫情延燒，國民黨立委傅崐萁昨質詢時，外傳政府預計5月開放國際觀光客？行政院長蘇貞昌答詢說，目前沒這樣規畫，「我們還是重症清零、輕症管控」，逐步穩健開放。指揮官陳時中昨在接受「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪時則說，等這波疫情穩住，就會開始考慮入境免隔離，「預估6月底疫情應就會走到尾巴，他很期待。」

此外，外交部昨宣布，即日起開放國人及持有台灣有效居留證的非本國籍人士外籍親屬，可持明確親屬關係證明文件，向台駐外館處申請探親事由的「特別入境許可」（停留簽證）到台。

陳時中說，台灣未來也會走上免隔離之路，但會比國際慢，等這波疫情穩定後再來考慮讓民眾出國旅遊後返台不必居家隔離，他認為，6月底疫情應就會走到尾巴了。但近期不可能開放，要去日本、美國須等到對方疫情降到一定情況。

陳時中表示，現在世界各國疫情都在降溫，有些地區疫情若降到跟台灣水準差不多，或者比台灣更好，民眾染疫風險與台灣差不多，甚至比台灣低，這時候水平移動就不需要特別怎樣去管制，邊境就可以「蠻自由的」。

陳時中說，雖有些變異數無法預測，但目前預估暑假時疫情趨勢應該會往下降，未來檢疫天數會合理的會往下降。

正因應Omicron特性，陳時中說，以前疫調要做14天，追源頭，病例很多追源頭意義不大，現在會修訂到3到5天，3天是避免擴大，但專家正在定最後時間。

疫情 陳時中 邊境

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