指揮中心：台灣單日確診破千破萬都可能 長輩快打疫苗

彰化二林基督教醫院傳出有2名醫護確診，院方從白天起通知曾進出醫院的醫護、病人、家屬等人回院採檢，已篩檢超過2000人。(記者黃仲裕／攝影)

台灣疫情 持續升溫，昨新增663例確定病例，其中551例為本土個案，境外移入新增112例。指揮中心指揮官陳時中 斷言，以目前趨勢來看，4月底本土確診破千，幾乎一定會發生，甚至，若參考香港感染規模，以台灣人口做推估，台灣單日確診有可能達6至9萬例。疫情指揮中心發言人莊人祥則說，4月底破千、未來破萬，「當然有可能發生」，因此一定要守住醫療量能。目前中重症比例為0.38％，即使增至1％，約40萬例中重症，台灣的醫療量能應可承受。

陳時中指出，目前北北基桃仍屬高風險地區，本土個案沒有指數型成長，代表地方政府很認真在匡列，現階段狀況還好，「守的越緩，爭取的時間就越多」，不管是集中檢疫所、加強版防疫 旅館的增加，或居家照護等，都要準備好。

莊人祥則強調，莊人祥指出，以目前疫情狀況來說，各地衛生局仍在檢驗，也有基本匡列等防疫手段，都是希望可以減緩確診數上升速度，至於破萬例「當然有可能發生」，但多數為輕症，鼓勵家中長輩盡快打疫苗。

高屏地區娛樂圈場所群聚傳播鏈擴大延燒，屏東天上人間小吃部的傳播鏈甚至蔓延至小學學童確診，高雄市長陳其邁表示，南北移動仍是比較大的風險。台南市昨天新增確診者八例，除了高雄雅閣會館等傳播鏈之外，還包括全台最大的製菸廠「傑太日煙」員工，市長黃偉哲表示，想要清零困難。

這波南部娛樂圈擴散圈大，根據高市府及屏縣府疫調，男客跨縣市極樂，女陪侍跨店從業，是傳播鏈無法阻斷的原因之一。

另外，對於目前正在居家隔離、居家檢疫人數，莊人祥表示，目前約3萬人左右，但平均一天會有3000人解除隔離，一天也有5000、6000人要送醫，因此需救護車、防疫車隊做運送，都是屬於高成本。

憂心確診者匡列影響人力調度，不少企業改採分流上班，莊人祥表示，目前有訂定企業因應計畫，可建議企業實施人員異地分流辦公，調整出勤出差方式，避免人員接觸造成交互傳染等，職場防疫措施請企業參考。

近期許多確診者反應，救護車到家附近接送，街坊鄰居的目光恐讓他「很有壓力」，是否能請救護車到距離家較遠的指定地點接送？莊人祥提醒，民眾可以關心但不要獵巫，但請救護車到指定地點「有困難」，請鄰居不要特別針對當事人，造成困擾。