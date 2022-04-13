空襲停水打客服、持戶口名簿購物 全民國防手冊挨批

國防部公布全民國防手冊，手冊載明「停水時撥打自來水公司客服專線」，讓學者覺得與戰時狀況脫節，相關單位不食人間煙火，呼籲重新檢討修訂。（記者陳正興／攝影）

國防部 12日公布「全民國防手冊」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時的緊急應變資訊，包含停水、停電、建物倒塌失火等狀況。不過，內容包含空襲後停水時撥打水公司客服、民生必需品短缺時持戶口名簿購買等，都挨批場景設定與戰爭情境嚴重脫節，「不食人間煙火」，專家呼籲重新修訂。

為強化全民戰時應變能力，國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」，參考瑞典 、日本等國家類似手冊，整合各部會、縣市政府及專家學者資訊完成。國防部公布手冊內容，同時於官網供民眾下載。國防部發言人孫立方表示，全民國防手冊範本是提供民眾作為安全準備與生存自助的參考。

與「戰時可能發生的狀況」的章節，包括「空襲警報識別與避難」、「空襲破壞後導致停電及停水資訊查詢與應處」、「因應戰況，民生必需品短缺獲得途徑」、「家庭與個人先期完成防災（戰備）物資與救護準備」、「遇突發緊急狀況報案專線」及「列管後備軍人相關動員資訊」等。

國家政策研究基金會副研究員揭仲質疑，手冊建議民眾在空襲後停水時撥打1910客服專線詢問或通報，經濟部怎能期待當共軍 全面犯台、基礎設施可能遭攻擊癱瘓的情況下，民眾還能打電話或用手機上網申報？

揭仲指出，最離譜的是，當民生必需品短缺時，手冊建議民眾持戶口名簿，依「公告配售之時間地點，依通知至指定配售站，按規定項目數量計價購買所配額之民生必需品」。但當共軍進行「聯合登島作戰」，各地硝煙四起，民眾、老弱婦孺應該是被疏散到指定避難地點，政府應確保大型避難地點的基本物資供應直接發給民眾；如果民眾住所毀於空襲，既沒錢又沒戶口名簿，難不成再去申請受災證明？

民進黨立委羅致政指出，戰爭一旦發生，絕不能照本宣科，現在第一版本出來，就該公開接受各界檢討質疑，例如戰爭造成停水停電等複合性災害同時發生，根本無法打電話，基礎建設停擺都會出現，國防部不能以承平時期的作法來思考戰爭。

國防部全動署物力動員處長劉泰益表示，後續會由地方政府依照轄區特性，例如防空設施所在地等資訊再加入手冊內容，以民眾需求角度為設想，提供生存基礎知識及緊急危難應變作法，做好安全準備及生存自助。