與現代脫節 逃難帶地圖 國防手冊「活在8年抗戰」

全民國防手冊載明，戰時建議民眾持戶口名簿，依通知至指定配售站買物資。（取材自全民國防手冊）

專家指出，「全民國防手冊」內容所假想的場景，非常類似八年抗戰時的「重慶大轟炸」，或1940年德軍轟炸英國倫敦，那種只有間歇性空襲而無地面戰鬥的情形，與現代戰爭狀況嚴重脫節。國民黨 立委馬文君、江啟臣 質疑，這更像是災害救難手冊，缺乏戰爭場景，民眾更希望看到和國防部 專業相關部分。

國防部規畫全民國防手冊時，朝野立委就曾質疑，國防部版本對民眾戰爭時面對停水、停電狀況，國防部的建議竟是提供台電與水公司的連結，認為不盡周詳。當時國防部長邱國正坦言，全民國防手冊與所謂戰場行動守則層次不同，要把用水用電都訂，「我訂不出來」；全民國防手冊發放後，地方政府還需規畫細節，國防部也可作一本「戰鬥手冊」，但兩者層次不同。

手冊內容包含防災物資要攜帶食物、飲水、現金、地圖；停電時使用手電筒、避免點蠟燭；失火時迅速開門往一樓逃生等。江啟臣表示，手冊應更著重戰爭情境，慌亂中的應對；另方面是戰前準備，告訴民眾一旦戰爭爆發後，最短時間內該做哪些事。再者，平時若無相關演練，搞不好村里長都不知道自己要負責組織訓練、糧食發放。

馬文君指出，大家更希望看到的，像是萬一發生戰爭或出現大規模毀滅性武器等，一般民眾的躲避地點、物資準備，或是居住地點若被攻陷如何自保，盡量將人民傷害降到最低。近來因俄烏戰爭，日本、愛沙尼亞、立陶宛等國家都有推出手冊，讓人民先有基本概念。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，若發生戰爭，民眾可能同時面臨斷水、斷電、斷網、斷訊甚至不幸置身於戰地之中或附近的嚴峻情景，手冊部分內容就顯得非常脫離現實。