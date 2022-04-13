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台幣連7貶探1年半低點 亞幣第2弱

記者楊筱筠／台北13日電
新台幣兌美元12日連七貶，共貶值5.65角，貶幅1.9%，改寫逾一年半新低價。（本報資料照片）
新台幣兌美元12日連七貶，共貶值5.65角，貶幅1.9%，改寫逾一年半新低價。（本報資料照片）

外資12日持續匯出台灣，台北股匯雙殺，不到10時新台幣匯率就已重挫1.39角至29.189元，午盤後更一度貶值1.41角至29.191元，央行進場調節後終場雖貶幅收斂，仍貶破29.1元價位，以29.145元作收，貶值9.5分；至昨天已是連七貶，共貶值5.65角，貶幅1.9%，改寫逾一年半新低價。

匯銀主管指出，外資匯出力道較11日縮小，估淨匯出3、4億美元，認為「本周貶至29.5元機會不大」。

匯銀主管表示，「盤中貶至29.19元時，（央行）防守比較多」，匯銀主管指出，面對外資大力匯出，出口商選擇縮手惜售，獨留央行盤中撐大局，全日盯盤，午盤後外資加大匯出力道，新台幣最低貶1.41角至29.191元，央行出手，收斂貶值幅度至9.5分，收在29.145元。

外資近日匯出力道加劇，新台幣今年來已重貶1.455元，貶幅接近5%、為4.99%，貶值力道更甚主要出口對手國韓元的3.83%，低於日圓貶值8.29%，成為今年亞洲第二弱貨幣。其餘亞幣升貶互見，星元貶值0.83%、泰銖貶值0.82%、人民幣升值0.13%。

匯銀主管指出，未來新台幣匯率29元可能將成新常態，原因有二，一，美元看似沒有回檔跡象，假設美元指數站穩100，新台幣匯率在29元附近成為新常態；第二，台美利差如果未來持續擴大，新台幣大幅走升機率低。

今年台灣經濟基本面並不差，但美國趨向鷹派升息，助長美國公債殖利率飆升，美元指數衝高，拖累亞幣包括日圓、韓元、泰銖今年以來都出現貶值。

外銀認為，俄烏戰爭引發的通膨風險，短期內對亞洲貨幣造成壓力，加上歐元區經濟表現受到戰事影響放緩，也將對亞洲出口造成影響。

對於台灣今年經濟表現，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣今年經濟成長率可以接近4%、估為3.8%，但不認為油價上漲讓台灣經濟陷入停滯性通膨。

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