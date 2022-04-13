黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬

台中地院判陳姓刺青師應給付張女10萬元，可上訴。（記者曾健祐／攝影）

台中陳姓刺青師替張姓女子在左肩、胸刺上她提供的布袋戲人物圖，但張認為成品失敗，鼻子刺成黑色、眼神也不對，連同精神撫慰金對陳求償24萬元（台幣，下同，約8250美元），陳認為自己都是照圖刺，並強調五官立體等；法院比對勘驗，直言肉眼一望就知刺青成品嚴重錯誤，判陳應給付張10萬元，可上訴。

張女控訴，2021年8月和陳男預約刺青，她提供布袋戲人物圖案由陳刺在她左肩、胸等，並支付1萬8000元費用，起初陳畫好草圖印上去時沒有問題，但陳沒和她討論顏色、風格，後來成品和原圖色澤、五官及構圖都沒在水準上。

張女還說，身上是「刺青失敗的紋身」，造成她抑鬱、失眠 ，事後再花1萬2000元請求陳男修改，另包括雷射費3萬9030元、精神損害19萬元，一共向陳求償24萬1030元。

陳男抗辯稱，他是依照張女提供圖案刺青，印上草稿時張也有思考空間，自己從張提供三張圖案選其中一張，張當時沒有意見，在作品呈現上跟張提供圖片是吻合的。

台中地院比對張女提供的照片、身上刺青圖案等，認為是肉眼一望即知，陳男替張女刺青的成果，顯然有「嚴重錯誤」和一定程度失真。

法院審酌，張女就刺青修補無效，求償1萬2000元及雷射3萬9030元於法有據，另認定精神撫慰金以5萬元為適當，一共判陳男應給付10萬1030元。