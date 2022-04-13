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斗內辱罵「天菜小姐」老奶 男粉絲判關59天

記者陳俊智／桃園13日電
遊戲實況主「天菜小姐」。（取材自Instagram）
遊戲實況主「天菜小姐」。（取材自Instagram）

擁有E罩杯性感身材的遊戲實況主「天菜小姐」，前年9月直播時與蔡姓男粉絲發生爭執，被對方以斗內（贊助）方式留言辱罵「老奶」、「妳就爛、妳全家都爛」等語，決定不忍了，報案提告；桃園地院中壢簡易庭審理此案，最後依公然侮辱判蔡男拘役59日，得易科罰金。

判決指出，蔡男以「ROGER」贊助留言方式，指天菜小姐「都老奶了、妳就爛、妳全家都爛」，又說「妳他媽講妳爛就ban（封鎖）人，妳真的很玻璃」，但他矢口否認。

蔡男辯稱「妳他媽」是語助詞，強調自己從頭到尾都是說天菜小姐遊戲玩得很爛，而且是對方先挑釁，後來還把他封鎖，浪費法律資源對他提告，「難不成我只能說她玩得很棒，不能批評她」。蔡男還說，天菜小姐十支影片有五支是露奶，而她在實況圈就是比較老，自己只是講出事實。

法院調查，天菜小姐訂閱粉絲眾多，即便遊戲技術不佳，但實況主並非以遊戲技術決定製播品質，即便製播品質不佳，也有適當方式評論。

法院認為，蔡男在直播間辱罵，貶抑天菜小姐人格甚大，犯後不但未思彌補，還飾詞強辯，毫無悔意，因此量處拘役59日。

蔡姓男子因為以斗內方式留言辱罵遊戲實況主「天菜小姐」，被桃園地院中壢簡易庭判拘役...
蔡姓男子因為以斗內方式留言辱罵遊戲實況主「天菜小姐」，被桃園地院中壢簡易庭判拘役59日。（示意圖／Ingimage）

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