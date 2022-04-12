翁啟惠申誡案 監委將向懲戒法院提起再審

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，為求翻案，去年他以監察院新提出的調查報告提出上訴。懲戒法院去年請監察院提答辯狀，監院卻回覆兩份看法完全相左的意見書，懲戒法院今年1月20日駁回翁上訴。監委趙永清（右起）、王幼玲、浦忠成、高涌誠11日舉行記者會，宣布將為翁啟惠向懲戒法院提起再審。(記者蘇健忠／攝影)

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，翁為求翻案三度向懲戒法院提出上訴都遭駁回，昨天監委王幼玲、浦忠成、趙永清及高涌誠宣布將為翁啟惠向懲戒法院提起再審，也稱修法是為了「幫名譽受損者開一扇窗」；曾參與彈劾 翁啟惠的監委王美玉則說，她沒有評論。趙永清則表示，他希望司法院能尊重監院調查。

監察院為受理翁啟惠要求提出「再審」陳情，監察院會今年3月8日通過修正「監察法施行細則」第14條之1修正草案，提供被懲戒的當事人救濟機制，由院長陳菊親自主持。

王幼玲說，適用機制必須符合兩道關卡，第一是審查委員會認為有新事實、新證據的可能，才會指派委員進行再審調查報告，採合議制。第二是再審調查報告出爐後，仿照通過彈劾案的規模組成再審調查委員會，由9到13人表決。

這次翁啟惠的再審調查報告，由監委13比○全數通過，但王美玉沒有參加。高涌誠表示，他不能代替王美玉發言，但就他所知，王美玉不認為陳述人所提內容值得進行再審調查，維持一貫認知。

高涌誠說，外界好奇監院如今提出再審，是否認為原來的彈劾有錯？他表示，原先的時空背景，已盡調查所能提出證據資料，現在有新事證認為當時的證據不足，不一定代表過去的彈劾有錯。

至於外界解讀翁啟惠案因馬系監委與英系監委解讀不同，導致藍綠紛爭。趙永清說，翁啟惠一而再、再而三爭取清白，「相信是有他的道理」。

他說，訴願委員會、國稅局 及中研院，有很多討論論述，其實都支持翁啟惠，監察院須仔細評量陳述人是否受到不公平對待，「無關馬系、英系或哪個黨派，監察院每個委員都是無黨籍。」

國民黨 文傳會副主委林家興表示，請監察院要謹守法律程序與監察官箴本分，不應該因人設事，成為政治翻案的幫兇。