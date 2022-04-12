美河市案 2官員判10年、4年定讞

美河市弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃判刑10年定讞。(本報資料照片)

捷運 共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃15年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本圖利日勝生公司，造成市府損失5億9百萬餘元，台北市長柯文哲 曾痛批「兩個小官非常地賤！」最高法院依貪汙圖利罪判高10年、王4年徒刑，全案定讞。

美河市共構建案緊鄰台北捷運小碧潭站，基地約2萬8千坪，2001年由日勝生和北市府簽約興建13棟住宅、2棟商辦及一棟購物中心，約定日後依雙方貢獻度分配戶數。

市府在開發案中主要提供土地，日勝生負責建造與少數土地，2007年間，雙方為完工後的權益分配比例，委託旭洲資訊公司鑑定建物建造成本、工程費用等貢獻度。

旭洲公司提出鑑價報告，估列日勝生的建物貢獻成本為160億餘元，高嘉濃認為鑑定價格過低，以日勝生公司恐無法接受，造成工程延宕為由，指示調高費用遭拒，竟提供冒用旭洲名義、內容不實的鑑定報告交給王銘藏，將日勝生貢獻成本提高到174億餘元。

高、王圖利日勝生，導致市府蒙受5億9百萬元損失，經核算分配權值的獲配面積坪數，市府少選1932餘坪樓地板面積。台北地院一審依貪汙對主管事務圖利罪，判高10年、王4年徒刑；但二審改依公務員假借職務上機會行使偽造私文書罪判高4年、王2年徒刑，宣告緩刑，被最高法院撤銷發回更審。

更一審支持北院見解，認為高主導本案，事後狡辯、強行曲解法令，欲把責任推給承辦人；王坦承犯行，供出全部犯罪情節，考量王在「上令下達」的官僚體系中受高施壓，判高10年、褫奪公權6年，王4年徒刑，褫奪公權2年。最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。