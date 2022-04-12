我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

美河市案 2官員判10年、4年定讞

記者林孟潔／台北12日電
美河市弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃判刑10年定讞。(本報資料照片)
美河市弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃判刑10年定讞。(本報資料照片)

捷運共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃15年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本圖利日勝生公司，造成市府損失5億9百萬餘元，台北市長柯文哲曾痛批「兩個小官非常地賤！」最高法院依貪汙圖利罪判高10年、王4年徒刑，全案定讞。

美河市共構建案緊鄰台北捷運小碧潭站，基地約2萬8千坪，2001年由日勝生和北市府簽約興建13棟住宅、2棟商辦及一棟購物中心，約定日後依雙方貢獻度分配戶數。

市府在開發案中主要提供土地，日勝生負責建造與少數土地，2007年間，雙方為完工後的權益分配比例，委託旭洲資訊公司鑑定建物建造成本、工程費用等貢獻度。

旭洲公司提出鑑價報告，估列日勝生的建物貢獻成本為160億餘元，高嘉濃認為鑑定價格過低，以日勝生公司恐無法接受，造成工程延宕為由，指示調高費用遭拒，竟提供冒用旭洲名義、內容不實的鑑定報告交給王銘藏，將日勝生貢獻成本提高到174億餘元。

高、王圖利日勝生，導致市府蒙受5億9百萬元損失，經核算分配權值的獲配面積坪數，市府少選1932餘坪樓地板面積。台北地院一審依貪汙對主管事務圖利罪，判高10年、王4年徒刑；但二審改依公務員假借職務上機會行使偽造私文書罪判高4年、王2年徒刑，宣告緩刑，被最高法院撤銷發回更審。

更一審支持北院見解，認為高主導本案，事後狡辯、強行曲解法令，欲把責任推給承辦人；王坦承犯行，供出全部犯罪情節，考量王在「上令下達」的官僚體系中受高施壓，判高10年、褫奪公權6年，王4年徒刑，褫奪公權2年。最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

美河市弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前課長王銘藏判刑4年定讞。(本報資料照片)
美河市弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前課長王銘藏判刑4年定讞。(本報資料照片)

捷運 柯文哲

上一則

徵收對象及費率不明朗 法案卡關 徵碳費延至2024

下一則

翁啟惠申誡案 監委將向懲戒法院提起再審

延伸閱讀

準大法官見證非裔女性奮鬥 傑克森：在美國一切皆可能

準大法官見證非裔女性奮鬥 傑克森：在美國一切皆可能
傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了
首位非裔女性 傑克森將任大法官…今夏接替布萊爾

首位非裔女性 傑克森將任大法官…今夏接替布萊爾
扁所稱國務機要費機密外交支出 10年前已遭最高院打臉

扁所稱國務機要費機密外交支出 10年前已遭最高院打臉

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
新冠本土疫情連兩天破400例，居家隔離人數創今年新高。圖為在家隔離示意圖。（記者侯永全／攝影）

本土連2天逾400例全台淪陷 3.2萬人居隔創新高

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注