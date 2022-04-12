徵收對象及費率不明朗 法案卡關 徵碳費延至2024

台灣開徵碳費時程又往後延，環團認為，既然延後開徵，起徵費率應跟著提高，也應同步提出碳稅。(記者劉學聖／攝影)

因應歐盟 碳邊境調整機制（俗稱碳關稅 ），台灣規畫對每年排碳2.5萬公噸以上的「排碳大戶」徵收碳費。但授予碳費收取機制的溫室氣體減量及管理法修法草案仍卡在行政院，徵收對象及費率也還不明朗，環保署長張子敬昨受訪說，盼今年完成立法、明年建立子法制度，擬於2024年開徵碳費。

不過，張子敬去年10月在立法院經濟委員會曾說，最快2023年就會訂定每公噸碳費金額，並在同年開始課徵。昨天他的最新說法等於徵收時程又延1年，環團批評可能拖累2050年淨零目標實施。

張子敬昨天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，歐盟將在2026年徵收碳關稅，若台灣在此之前沒建立碳定價制度，將無法與歐盟談判貿易公平等問題；目前溫管法草案已在行政院，希望4月底送立院審查，若今年完成立法，明年就可以建立徵收對象及費率等子法制度，預計2024年、2025年開始徵收，「一定要趕在2026年前。」

環保署環管處長蔡玲儀補充說，正努力修溫管法，若草案今年可通過，希望1年內完成子法制度，計算時程確實最快要2024年才能徵收碳費。

至於外界關心的費率還是在漫天喊價，從比照鄰近國家每公噸台幣100元，到環保署與英國在台辦事處合作的第一份碳定價報告，建議至少每公噸300元起跳，不過經濟部去年指300元「滿高的」，恐會影響產業競爭力，環團則喊到每公噸2000元以上。

張子敬說，還未訂定費率級距，但希望靈活一點，設計差別費率，鼓勵企業主動減碳 ，也就是擬設計要求業者提出自主減量計畫，若達成即可適用優惠費率，因碳費不是財政手段而是經濟手段，透過誘因鼓勵業者減碳才是最大目標。

收取碳費是否可能導致成本轉嫁消費者、甚至引發通膨？張子敬說，收費對象會由大到小、以大帶小，也要考量民生、物價、通膨等因素，並要達到有效減碳目標，不是單純說每公噸收200元的問題而已。

至於財政部遲未規畫碳稅也備受批評。張子敬說，碳費較有針對性，只要排碳就要收費，且專款專用於減碳技術及投資上，碳稅則是統收統支，「對產業來說就是跟我收錢、感覺更不舒服」，目前採碳費先行。