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6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人為結婚自首 檢意外追出另5人

記者王聖藜／台北11日電
六人逃兵找「愛滋病替身」體檢，一人自首，另外五人也落網。圖為台北地方檢察署。（記者王聖藜／攝影）
六人逃兵找「愛滋病替身」體檢，一人自首，另外五人也落網。圖為台北地方檢察署。（記者王聖藜／攝影）

陳姓男子找愛滋病患取得免服兵役的體位，逃掉當兵，他想與女友結婚，卻一直被通知要去醫院回診，處境尷尬；陳選擇自首以解套，檢方偵辦陳妨害兵役條例、偽造文書罪，還追出五人以同樣的手法犯案。

檢方查出，包括陳在內的6人，分別自2017年到2019年以2萬元到3萬元（台幣，下同，約690美元到1034美元）不等的代價犯案，6人到案都坦承犯行，處分六人緩起訴，期限一年，陳須繳公庫2萬元，另5人須繳公庫3萬元。本案可再議。

陳姓男子不想服兵役，透過朋友介紹找上罹患愛滋病的男子，並將身分證、健保卡交給對方，請對方以替身到診所體檢，診所通報陳是HIV患者後，陳取得「全國醫療服務卡」，再持卡到指定醫院複診換取免服兵役的權利。

陳作弊完成後，想與女友結婚，卻不斷收到衛生局通報回診、追蹤、治療，他不想讓未婚妻發現是「愛滋病患者」，決定主動向檢察官自首犯案。

檢察官擴大偵辦，發現真正「愛滋病患者」的帳戶中，有數筆資金可疑，勾稽發現還有5人多次匯款給他；檢方傳喚可疑對象到案偵查，依偽造文書等罪查處，5人都坦承犯行，分別與檢察官商議緩起訴處分條件。

台北地檢署檢察官偵辦認為，陳等6人已坦承犯行，可處分他們有條件緩起訴；檢方也分案查辦真正「愛滋病患者」的刑事責任，不過，他於2021年底死亡，依法不起訴。

檢察官 健保

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