聚餐喝酒誤開包廂惹殺機？ 20歲士兵失蹤陳屍大圳

楊姓士兵失蹤七天，屍體10日在關山大圳十七支線附近被尋獲。（記者卜敏正／翻攝）

台東志航基地20歲楊姓士兵清明假返鄉，3日晚間與人外出飲酒起爭執後失蹤，家屬報案；警方昨天上午在關山大圳支線草叢，聽到大量蒼蠅聚集飛行聲，循聲找到楊男屍體，死亡多日，屍體距離楊返家道路達10公里，外觀浮腫、難以辨識，檢察官 今天相驗確認死因。

警方在死者返家途中水圳旁找到他的手機 ，懷疑他酒後失足，但家屬質疑陳屍處距離手機太遠，懷疑有人棄屍，或與人衝突被推下大圳， 要求檢警查明真相。

警方調查，楊姓男子3日晚間搭友人機車，一同到海端鄉小吃部聚餐，楊疑似酒後多次誤開其他包廂的門，與其他客人發生衝突，當晚約11時許，楊未理會友人即忿忿離去，警方調閱監視器，確定他獨自離開。

死者4日就要收假返回營區，徹夜未返家，家屬報案；小吃部距楊家約2公里，警方沿小吃部外道路沿路搜尋，在距小吃部約400公尺遠的關山大圳側溝旁找到楊男手機；因為側溝旁就是大圳，警方擔心楊酒醉失足跌落，6日曾聯絡里長及水利單位關閉水閘門，沿關山大圳尋找，但都未發現。

警方昨天再次聯絡水利單位關閉水閘門擴大搜尋，楊男哥哥和部隊同袍也前往協助；上午9時許，一名員警在鹿野鄉瑞豐村關山大圳17支線水圳旁，聽到大量蒼蠅飛行聲音，納悶「這裡怎麼這麼多蒼蠅」？往下方草叢找去，果然發現楊男屍體，初步未發現明顯外傷。

台東志航基地政戰主任吳榮華說，楊男是志願役一兵，在部隊生活正常，未聞與人發生衝突，清明假期收假未返回部隊，經家屬告知才知失蹤，會配合檢警調查。